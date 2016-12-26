Появился спутниковый снимок места крушения Ту-154

Спутник Европейского космического агентства (ESA) сделал снимок места катастрофы после крушения самолета Ту-154. Об этом сообщила сотрудница Института космических исследований РАН Ольга Лаврова, передает ТАСС.

По ее словам, снимок имеет точность до 10 метров, а сделан он был спустя час после крушения самолета.

"На снимке видно, где разлилось по морю топливо, где узкая часть, так сказать "носик" пятна. По всей видимости, там произошел удар самолета о поверхность воды, а дальше пятно распространяется на юго-восток. Снимок имеет разрешение 10 метров в пикселе. От берега до "носика" – 1,4 километра", – сказала Лаврова.

ESA / Пресс-центр ИКИ РАН

Она отметила, что снимок был сделан радиолокационным спутником, а получить данные с других спутников не получится, так как вчера над Черным морем была сильная облачность.

Лаврова добавила, что спутниковые снимки вряд ли позволят обнаружить обломки самолета, поскольку самые тяжелые из них идут на дно быстрее, чем топливо.

"Они тяжелые и поэтому утонут, а топливо дает пленку, которая видна на радиолокации", – пояснила она.

Напомним, катастрофа самолета Ту-154 произошла накануне рано утром вскоре после взлета из аэропорта Адлера. На его борту находились 92 человека – военнослужащие, журналисты, Елизавета Глинка, известная как доктор Лиза, и музыканты ансамбля имени Александрова, которые направлялись в Сирию, чтобы поздравлять авиагруппу ВКС России на авиабазе Хмеймим с Новым годом.

Также стало известно, в ходе развернутой операции удалось обнаружить тела 11 погибших. Также сообщалось, что поисковая группа МЧС РФ обнаружила в миле от берега обломки, предположительно, самолета Ту-154 Министерства обороны. На месте крушения Ту-154 обнаружили фрагменты самолета. Обломки были найдены в миле от берега на глубине 25 метров.

В свою очередь ФСБ России назвала четыре основные версии катастрофы. Как отмечается, признаков, указывающих на возможность совершения террористического акта или диверсии на борту воздушного судна, в настоящее время не получено.