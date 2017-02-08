Пожар на химзаводе в Испании: столбы огня поднимались на 40-50 метров

Пожар пока не могут взять под полный контроль

Пожарным пока не удалось взять под полный контроль сильный пожар в промышленном комплексе в испанской Патерне (провинция Валенсия), где утром произошел взрыв на одном из химических предприятий, сообщил в интервью телеканалу 24 Horas мэр города Патерна Хуан Антонио Сагредо.

Взрыв на предприятии Indukern, производящем химические материалы и расположенном в индустриальном комплексе Фуэнте дель Харро, произошел в среду утром; начался пожар, который перекинулся на другие здания.

ЧП произошло, когда рабочий переливал ацетон, сообщил Хуан Карлос Морагес. Этот человек получил ожоги второй степени (было обожжено 6% тела) и был доставлен в больницу. Сейчас его уже выписали. Руководство Indukern начало расследование причин взрыва, а также принесло извинения местным жителям в связи с аварией.

"Здесь много путаницы в терминах. Огонь с точки зрения профессиональной терминологии не взят под контроль, пожарным удалось локализовать его по периметру, но пожар продолжается", — заявил Сагредо, добавив, что поскольку горят химические материалы, огонь может бушевать еще несколько часов. "Но сейчас ситуация, разумеется, гораздо лучше, чем была еще несколько часов назад. Сейчас уже таких столбов дыма нет", — подчеркнул мэр.

Столбы огня поднимались на 40-50 метров, пожар был виден на расстоянии нескольких километров.

По словам представителя правительства Испании в сообществе Валенсия Хуана Карлоса Морагеса, установлено, что горел ацетон, который не может стать причиной формирования токсичного облака.

Сагредо также подтвердил, что токсичных выбросов нет. Именно этого опасались пожарные и власти, когда рекомендовали жителями не выходить на улицы, закрыть окна и двери, а также перекрыть внешние системы вентиляции. Кроме того, были отменены занятия в школах, детям было запрещено выходить на улицу. За сутки два человека обратились в больницу с жалобами на плохое самочувствие, которое было вызвано дымом, сейчас они выписаны.

Кроме того, был перекрыт туннель, расположенный неподалеку, а также внесены изменения в движение поездов – они не останавливаются на остановке "Полигон Фуэнте дель Харро".

Из-за отсутствия угрозы отравления и улучшения ситуации власти вечером в среду сняли запрет выходить из домов и разрешили местным жителям вернуться к нормальной жизни. "Последствия взрыва могли быть гораздо серьезные, если бы не хорошая работа всех служб и хорошая координация между администрациями", — высказал свое мнение мэр Патерны.

Сильный ветер, с одной стороны, мешает пожарным бороться с огнем, но, с другой, благодаря ему дым быстро рассеивается.

Всего на предприятии, где произошел взрыв, работают 30 человек. Однако огонь перекинулся и на другие объекты – пострадали шесть предприятий комплекса. Были эвакуированы три тысячи человек из 150 компаний. Всего в этом комплексе работают 450 компаний и 9 тысяч человек.

Indukern занимается производством самой разной продукции: красок, лаков, моющих средств, косметики и фармацевтических препаратов. Эта компания, созданная в 1962 году, имеет несколько заводов в Испании и представительства в 20 странах. Свою продукцию она поставляет в 70 стран. На своем сайте Indukern позиционирует себя как "лидер на рынке поставок тонкой химии". За 2014 год компания потратила 12 миллионов евро на переоборудование своих заводов.



