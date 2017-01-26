Правительство Британии внесет в парламент законопроект о запуске Brexit

Законопроект будет внесен в четверг

Британский министр по вопросам выхода Великобритании из Евросоюза Дэвид Дэвис в четверг внесет в парламент законопроект о запуске процедуры Brexit.

"Законопроект будет внесен в четверг", — сказала в среду представитель офиса премьер-министра страны Терезы Мэй.

В минувший вторник Верховный суд постановил, что правительство не может задействовать 50-ю статью Лиссабонского договора до одобрения парламентом страны соответствующего законопроекта.



