Правительство Британии внесет в парламент законопроект о запуске Brexit
Законопроект будет внесен в четверг
Британский министр по вопросам выхода Великобритании из Евросоюза Дэвид Дэвис в четверг внесет в парламент законопроект о запуске процедуры Brexit.
"Законопроект будет внесен в четверг", — сказала в среду представитель офиса премьер-министра страны Терезы Мэй.
В минувший вторник Верховный суд постановил, что правительство не может задействовать 50-ю статью Лиссабонского договора до одобрения парламентом страны соответствующего законопроекта.
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