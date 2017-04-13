Правительство Польши надеется на визит Трампа в июле – Reuters

В партии власти надеются, что визит президента США сможет стать важным в формировании позитивного имиджа страны в мире

Правительство Польши надеется на визит американского президента Дональда Трампа в июле этого года. На следующей неделе министр иностранных дел Польши посетит Соединенные Штаты, чтобы договориться про короткий визит Трампа в сою страну, сообщает Reuters, ссылаясь на свои источники в польском правительстве, передает ZN.ua.

Правительство Польши, которое сформировала правая польская партия "Право и справедливость", поддерживает американского президента больше, чем руководство других стран Евросоюза. В партии власти надеются, что визит Трампа сможет стать важным в формировании позитивного имиджа страны в мире.

Ранее сообщалось, что партия "Право и справедливость", которая сейчас находится у власти в Польше, ухудшает свои результаты в социологических опросах населения. Сейчас партию поддерживают 29% населения, что на 6% меньше, чем партия показывала на протяжении длительного времени. Ранее сообщалось, что МИД Польши требует признать переизбрание Туска недействительным.

Министр иностранных дел Витольд Ващиковский отметил, что Польша видит в этом инциденте пример, что Евросоюз необходимо реформировать. Министр добавил о недопустимости методов, когда происходит "выкручивание рук, давление и шантаж со стороны других стран".