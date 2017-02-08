Правящая партия Молдовы жестко раскритиковала поведение Додона в Брюсселе

Сегодня, 09:51

Как говорится в заявлении, визит президента превратился в партийный визит, в ходе которого Додон представлял политические проекты Партии социалистов

Игорь Додон. Фото: соцсети
Игорь Додон. Фото: соцсети

Правящая Демократическая партия Молдовы подвергла критике высказывания президента Игоря Додона, сделанные им во вторник в Брюсселе после встреч с руководством Евросоюза и НАТО. В заявлении, которое опубликовали молдавские СМИ, демократы обвинили главу государства в том, что он не защищал интересы страны.

"Приходится констатировать, что визит президента превратился в партийный визит, в ходе которого Додон представлял политические проекты Партии социалистов Республики Молдова (Додон покинул пост ее лидера после избрания главой государства – Ред.). Лидер страны не выступал как президент всех граждан Молдовы. Он пренебрег желанием большинства граждан, проголосовавших на последних парламентских выборах за продолжение проевропейского курса Республики Молдова и реализацию Соглашения об ассоциации с ЕС", – говорится в документе.

В ДПМ выразили убеждение, что Молдова пойдет "европейским путем модернизации". "У нее будут хорошие отношения с Российской Федерацией, которые позволят решать проблемы наших граждан там и вопросы, частично блокирующие наше экономическое сотрудничество", – отмечается в заявлении.

Додон на встречах с руководством ЕС и НАТО проинформировал, что ситуация в Молдове после подписанного с ЕС Соглашения об ассоциации деградировала по многим показателям.
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Додон заявил, что если в результате очередных или досрочных парламентских выборов или по итогам референдума будет принято решение о необходимости аннулировать Соглашение об ассоциации с ЕС, то он как президент поддержит эту инициативу.

Глава государства также попросил не открывать в столице нейтральной Молдовы офис НАТО.

Ранее Додон заявил, что будет настаивать на проведении досрочных парламентских выборов путем внесения изменений в конституцию страны.

"Одна из моих целей – настаивать на досрочных парламентских выборах. Вместе с юристами при аппарате президента мы нашли юридические пути для этого. Мы предложим изменения в Конституцию так, чтобы президент мог распускать парламент", – сказал он.
нато, Молдова, евросоюз, соглашение об ассоциации, додон

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Источник:

ИТАР-ТАСС

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