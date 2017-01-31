Премьер Израиля летит в США на встречу с Трампом

Как сообщается, на встрече могут обсудить дальнейшее стратегическое, технологическое, военное и разведывательное сотрудничество".

Встреча президента США Дональда Трампа с премьер-министром Израиля Биньямином Нетаньяху состоится 15 февраля в Вашингтоне. Об этом заявил официальный представитель Белого дома Шон Спайсер, передает Fox News.

По его словам, Трамп надеется "обсудить дальнейшее стратегическое, технологическое, военное и разведывательное сотрудничество".

Сообщается, что в воскресенье Нетаньяху заявил, что американское посольство в Израиле должно переехать из Тель-Авива в Иерусалим.

Как известно, во время предвыборной кампании Дональд Трамп заявлял, что в случае избрания президентом США добьется официального признания Иерусалима столицей.

Отметим, что и Израиль, и Палестинская автономия официально считают Иерусалим каждый своей столицей и не признают такое право за другой стороной, хотя израильский суверенитет над восточной частью города не признан ни ООН, ни значительной частью международного сообщества, а органы власти Палестинской автономии вообще никогда не находились в Иерусалиме.

Напомним, еще до вступления в должность Дональд Трамп обещал Израилю помощь после инаугурации.

Напомним Совбез ООН принял резолюцию, требующую от Израиля отказаться от строительства поселений на палестинских территориях. Израильский премьер Биньямин Нетаньяху обвинил США, которые при голосовании в Совбезе воздержались, в том, что резолюция была инициирована Вашингтоном.