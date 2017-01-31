Премьер Израиля летит в США на встречу с Трампом

Сегодня, 13:27

Как сообщается, на встрече могут обсудить дальнейшее стратегическое, технологическое, военное и разведывательное сотрудничество".

Нетаньяху. Фото: AFP
Нетаньяху. Фото: AFP

Встреча президента США Дональда Трампа с премьер-министром Израиля Биньямином Нетаньяху состоится 15 февраля в Вашингтоне. Об этом заявил официальный представитель Белого дома Шон Спайсер, передает Fox News.

По его словам, Трамп надеется "обсудить дальнейшее стратегическое, технологическое, военное и разведывательное сотрудничество".

Сообщается, что в воскресенье Нетаньяху заявил, что американское посольство в Израиле должно переехать из Тель-Авива в Иерусалим.

Как известно, во время предвыборной кампании Дональд Трамп заявлял, что в случае избрания президентом США добьется официального признания Иерусалима столицей.

Отметим, что и Израиль, и Палестинская автономия официально считают Иерусалим каждый своей столицей и не признают такое право за другой стороной, хотя израильский суверенитет над восточной частью города не признан ни ООН, ни значительной частью международного сообщества, а органы власти Палестинской автономии вообще никогда не находились в Иерусалиме.

Напомним, еще до вступления в должность Дональд Трамп обещал Израилю помощь после инаугурации.

Напомним Совбез ООН принял резолюцию, требующую от Израиля отказаться от строительства поселений на палестинских территориях. Израильский премьер Биньямин Нетаньяху обвинил США, которые при голосовании в Совбезе воздержались, в том, что резолюция была инициирована Вашингтоном.
Израиль, США, переговоры, трамп, дональд трамп

Вы сейчас просматриваете новость "Премьер Израиля летит в США на встречу с Трампом". Другие Мировые новости смотрите в блоке "Последние новости"

Источник:

Украинская правда

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Мир

Иран испытал ракету. Фото: AFP

Из-за ракетного испытания Ирана созвано заседание СБ ООН

Сегодня, 09:52

Ракета средней дальности пролетела более 950 километров и взорвалась в воздухе

Мир

Биньямин Нетаньяху, фото AFP

Премьер Израиля назвал главную угрозу для своей страны

27 Января, 09:17

Нетаньяху выразил надежду, что избрание в США президента Дональда Трампа закончит ту "оглушительную тишину", которая есть в мире в отношении иранских угроз

Мир

ПРО "Праща Давида". Фото: defence.ru

Израиль и США завершили успешные испытания новой системы ПРО "Праща Давида" - СМИ

26 Января, 10:32

Как ожидается, ВВС Израиля объявят уже в этом году, что система готова к оперативному использованию

Экономика

Наталья Микольская. Фото: Facebook

Микольская рассказала, в какой украинской продукции заинтересован Израиль

25 Января, 18:19

Украина ведет с Израилем переговоры о создании зоны свободной торговли

Мир

Израиль построит еще 2,5 тысяч домов на Западном берегу, фото AFP

Израиль построит еще 2,5 тысяч домов на Западном берегу

24 Января, 23:31

В ЕС назвали решение незаконным

Мир

Барак Обама, фото AFP

Обама объяснил, почему не заблокировал антиизраильскую резолюцию ООН

19 Января, 01:26

Обама заявил, что задачей резолюции было дать почву урегулированию

Мир

Жан-Марк Эро. Фото: RFI

МИД Франции обвинил Трампа в "провокации"

15 Января, 16:44

Эро назвал провокацией обещание Трампа перенести американское посольство в Израиле из Тель-Авива в Иерусалим

Мир

ВВС Израиля нанесли удар по аэропорту. Фото: arms-expo.ru

Появилось видео ракетного удара Израиля по аэропорту в Дамаске

13 Января, 15:39

Сирийские войска считают, что Израиль таким образом поддержал террористов, против которых воюет армия Асада

Комментарии

осталось символов: 1000 Правила комментирования