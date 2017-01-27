Премьер Израиля назвал главную угрозу для своей страны

Сегодня, 09:17

Нетаньяху выразил надежду, что избрание в США президента Дональда Трампа закончит ту "оглушительную тишину", которая есть в мире в отношении иранских угроз

Биньямин Нетаньяху, фото AFP
Биньямин Нетаньяху, фото AFP

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху заявил, что на фоне роста антисемитизма во всем мире лидеры Ирана, как и раньше, заявляют о необходимости уничтожения еврейского народа и государственности, сообщает "Радио свобода".

В то же время Нетаньяху выразил надежду, что избрание в США президента Дональда Трампа закончит ту "оглушительную тишину", которая есть в мире в отношении иранских угроз.

"Я верю, что это изменится, поскольку общался несколько дней назад с Трампом, и он говорил об иранской агрессии, иранских обещаниях уничтожить Израиль, о ядерном соглашении и опасности, которые оно представляет", – указал премьер-министр Израиля.

Ранее Трамп назвал отношение администрации своего предшественника Барака Обамы к Израилю неуважительным и, призвал израильтян ждать его инаугурации. "Мы не можем продолжать относиться к Израилю с таким пренебрежением и неуважением. Когда-то мы были друзьями, но сейчас – уже нет", – отметил Трамп.


.
Израиль, Иран, трамп, угроза, Нетаньяху, дональд трамп

Вы сейчас просматриваете новость "Премьер Израиля назвал главную угрозу для своей страны". Другие Мировые новости смотрите в блоке "Последние новости"

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Мир

ПРО "Праща Давида". Фото: defence.ru

Израиль и США завершили успешные испытания новой системы ПРО "Праща Давида" - СМИ

Вчера, 10:32

Как ожидается, ВВС Израиля объявят уже в этом году, что система готова к оперативному использованию

Экономика

Наталья Микольская. Фото: Facebook

Микольская рассказала, в какой украинской продукции заинтересован Израиль

25 Января, 18:19

Украина ведет с Израилем переговоры о создании зоны свободной торговли

Мир

Израиль построит еще 2,5 тысяч домов на Западном берегу, фото AFP

Израиль построит еще 2,5 тысяч домов на Западном берегу

24 Января, 23:31

В ЕС назвали решение незаконным

Мир

Барак Обама, фото AFP

Обама объяснил, почему не заблокировал антиизраильскую резолюцию ООН

19 Января, 01:26

Обама заявил, что задачей резолюции было дать почву урегулированию

Мир

Жан-Марк Эро. Фото: RFI

МИД Франции обвинил Трампа в "провокации"

15 Января, 16:44

Эро назвал провокацией обещание Трампа перенести американское посольство в Израиле из Тель-Авива в Иерусалим

Мир

ВВС Израиля нанесли удар по аэропорту. Фото: arms-expo.ru

Появилось видео ракетного удара Израиля по аэропорту в Дамаске

13 Января, 15:39

Сирийские войска считают, что Израиль таким образом поддержал террористов, против которых воюет армия Асада

Мир

Израильский F-35. Фото: newsru.co.il

В Сирии ответили на ракетный удар израильских ВВС по авиабазе вблизи президентского дворца

13 Января, 11:46

Командование ВС САР предупреждает Израиль о последствиях этого нападения и подчеркивает, что сирийская армия будет продолжать вести войну против террористов

Мир

Израиль. Фото: mignews.com

Израиль нанес ракетный удар по авиабазе сирийских войск в пригороде Дамаска - СМИ

13 Января, 10:40

Как сообщается, эту авиабазу используют элитные подразделения Республиканской гвардии президента Башара Асада

Украина

МИД Украины осудило недавние теракты в мире. Фото: mfa.gov.ua

МИД Украины выступило с заявлением по недавним терактам в мире

9 Января, 15:50

Киев решительно осуждает атаки террористов, в результате которых погибли десятки человек

Мир

Место теракта. Фото: newsru.co.il

Названо имя иерусалимского террориста

8 Января, 17:41

Полиция подтвердила, что человек, который был за рулем грузовика, который совершил наезд, нейтрализован

Комментарии

осталось символов: 1000 Правила комментирования