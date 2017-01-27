Премьер Израиля назвал главную угрозу для своей страны

Нетаньяху выразил надежду, что избрание в США президента Дональда Трампа закончит ту "оглушительную тишину", которая есть в мире в отношении иранских угроз

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху заявил, что на фоне роста антисемитизма во всем мире лидеры Ирана, как и раньше, заявляют о необходимости уничтожения еврейского народа и государственности, сообщает "Радио свобода".

В то же время Нетаньяху выразил надежду, что избрание в США президента Дональда Трампа закончит ту "оглушительную тишину", которая есть в мире в отношении иранских угроз.

"Я верю, что это изменится, поскольку общался несколько дней назад с Трампом, и он говорил об иранской агрессии, иранских обещаниях уничтожить Израиль, о ядерном соглашении и опасности, которые оно представляет", – указал премьер-министр Израиля.

Ранее Трамп назвал отношение администрации своего предшественника Барака Обамы к Израилю неуважительным и, призвал израильтян ждать его инаугурации. "Мы не можем продолжать относиться к Израилю с таким пренебрежением и неуважением. Когда-то мы были друзьями, но сейчас – уже нет", – отметил Трамп.



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