Премьер-министр Испании рассказал, что может привести к краху Европы

Вчера, 15:26

По словам Рахоя, очень важно для будущего Европы, чтобы выборы в Германии и Франции прошли хорошо

Рахой. Фото: AFP
Рахой. Фото: AFP

Победа на выборах президента Франции ультраправого кандидата Марин Ле Пен или победа на парламентских выборах в ФРГ антииммиграционной партии "Альтернатива для Германии" станет "катастрофой, которая разрушит Европу". Об этом заявил премьер-министр Испании Мариано Рахой, сообщает The Local.

"Я даже не хочу думать об этом, это будет катастрофа, это будет означать гибель Европы. Госпожа Ле Пен объявила о планах проведения референдума. Она хочет покинуть Европу, как будто Европа была источником всех бед. Я бы хотел, чтобы она побывала в других регионах мира", – сказал Рахой.

Ле Пен пообещала в случае избрания президентом в мае отказаться от евро и организовать референдум о выходе Франции из ЕС.

"Этого не будет. Я уверен, что все будет хорошо в Германии, и я абсолютно убежден, что проблем не будет во Франции", – сказал Рахой, добавив, что надеется на победу консервативного кандидата Франсуа Фийона.

"Очень важно для будущего Европы, чтобы выборы в Германии и Франции прошли хорошо", – сказал он.

Ранее министр иностранных дел Германии Франк-Вальтер Штайнмайер заявил, что с избранием Дональда Трампа президентом США "окончательно завершился прежний мир XX века". По словам Штайнмайера, Германия должна подготовиться к неспокойным временам, которые будут "полны непредсказуемостей и неопределенностей".
Германия, Испания, Франция, евросоюз, ле пен, Рахой

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Источник:

Украинская правда

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