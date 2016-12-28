Премьер-министр Японии почтил память погибших в Перл-Харборе

Премьер-министр Японии Синдзо Абэ впервые посетил бухту Перл-Харбор, где вместе с президентом США Бараком Обамой почтил память погибших во время Второй мировой войны американских солдат.

Об этом сообщает Associated Press.

Лидеры стран возложили венки к мемориалу линкора "Аризона" и почтили память погибших минутой молчания.

Барак Обама назвал визит японского премьера в Перл-Харбор "историческим жестом", который показывает, что войны заканчиваются, а старые враги становятся друзьями.

По словам Обамы, присутствие Абэ является напоминанием о том, что может произойти между странами и народами. Президент США отметил, что это показывает, что войны заканчиваются, а враги могут стать союзниками.

Обама также отметил, что отношения США и Японии стали краеугольным камнем мира для всей планеты и сегодня эти отношения прочны как никогда.

Абэ и Обама молились за погибших, но, как и ожидалось, премьер Японии не принес извинений за атаку, пишет BBC.

"Как премьер-министр Японии я выражаю искренние и бесконечные соболезнования душам тех, кто погиб здесь", – заявил Абэ.

Ранее сообщалось, что премьер-министр Японии Синдзо Абэ прибыл с визитом на Гавайские острова, подвергшиеся в 1941 году бомбардировке со стороны японской авиации. В первый день своего двухдневного визита Абэ посетил в Гонолулу мемориал американцам, погибшим в ходе бомбардировок.

Абэ – не первый японский премьер-министр, посещающий Гавайи и Перл-Харбор. В 1956 году туда уже ездил премьер-министр Японии Итиро Хатояма, а в 1957 году – его преемник Нобусукэ Киси.

Нападение японцев на Перл-Харбор произошло 7 декабря 1941 года. Тогад японская палубная авиация потопила или серьезно повредила 20 американских кораблей и уничтожила почти 200 самолетов.

Случившееся стало формальным поводом для вступления США во Вторую мировую войну. В 1945 году американские самолеты сбросили атомные бомбы на Хиросиму и Нагасаки, после чего Япония согласилась на капитуляцию.







