Премьер Молдовы отказался выполнять требования Додона

Без решения главы правительства президент не сможет отозвать посла Молдовы в Румынии

Премьер-министр Молдовы Павел Филип отказался выполнить требование президента страны Игоря Додона отозвать посла республики в Румынии Михая Грибинчу. Об этом сообщила пресс-служба кабинета министров.

"Премьер-министр Павел Филип получил сегодня президентский запрос с предложением отозвать чрезвычайного полномочного посла Молдовы в Румынии Михая Грибинчу. Глава кабинета министров не утвердит это требование", – говорится в сообщении.

Додон потребовал от правительства отозвать Грибинчу, который заявил, что указ президента Молдовы о лишении Бэсеску молдавского гражданства может быть признан неконституционным.

В своем письме к премьеру глава государства отметил, что "своими высказываниями господин Грибинча не только нарушил этические принципы, но и продемонстрировал поддержку политических взглядов из-за рубежа, что идет вразрез с национальными интересами".

Ранее Игорь Додон лишил молдавского гражданства экс-главу Румынии Траяна Бэсеску.

Ранее сообщалось, что либеральная партия Молдовы готовит законодательную инициативу о проведении референдума об отставке президента Игоря Додона.

"Инициатива продиктована, прежде всего, тем, что Игорь Додон позволил себе поздравить Вадима Красносельского (лидер непризнанного Приднестровья – Ред.) с победой на так называемых президентских выборах. Поздравляя Красносельского, Игорь Додон фактически признал независимость Приднестровья, чего не делал ни один из руководителей Молдовы. Если мы не остановим эту антиконституционную деятельность нынешнего президента Молдовы, ситуация может еще больше усугубиться", – заявил лидер молдавских либералов Михай Гимпу.

Представители правящей коалиции во главе с Демократической партией, в свою очередь, заявили, что "сначала необходимо обратиться в Конституционный суд с запросом, нарушал ли Игорь Додон Конституцию".