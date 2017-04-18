Премьер Шотландии жестко ответила на намерение Мэй провести досрочные выборы

Сегодня, 15:32

Стерджен заявила, что досрочное волеизъявление "укрепляет Шотландию в ее праве самостоятельно определять собственное будущее"

Никола Старджен. Фото: scotlandnow.dailyrecord.co.uk
Никола Старджен. Фото: scotlandnow.dailyrecord.co.uk

Первый министр Шотландии Никола Стерджен заявила, что консерваторы используют внеочередные выборы, чтобы оттянуть Британию "вправо". Об этом сообщает The Independent, передает "Украинская правда".

По словам Стерджен, решение премьера Терезы Мэй стало одним из самых неординарных поворотов и новейшей политической истории. По мнению первого министра Шотландии, этот шаг показал, что Тереза Мей "снова ставит партийные интересы выше государственных".

По ее словам, есть высокий риск того, что консерваторы на долгие годы захватят власть в стране.

Стерджен также заявила о том, что досрочное волеизъявление "укрепляет Шотландию в ее праве самостоятельно определять собственное будущее", назвав решение Мэй "огромной политической ошибкой".

Напомним, премьер Британии Тереза Мэй объявила о планах провести досрочные парламентские выборы 8 июня. Глава правительства может назначить досрочные выборы, если получит согласие двух третей депутатов в Палате общин.
выборы, Великобритания, шотландия, мэй, стержен

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