Премьер Швеции предрек Евросоюзу серьезные испытания в следующем году

По его словам, заявления Трампа об экономической и оборонной политике уже создали беспокойство и неопределенность

В следующем году предвидится политически бурный год, который может ударить по Евросоюзу, включая Швецию. Об этом заявил премьер-министр страны Стефан Левен, сообщает The Local.

"Нам нужен ЕС, который в состоянии реагировать, но ЕС, имеющий трещины, будет плохим для нас", – сказал Левен.

На вопрос относительно вероятности победы лидера французских националистов Марин Ле Пен на выборах президента в мае, Левен сказал, что не очень верит в ее победу.

"Я не думаю, что это произойдет, но нет никаких гарантий. Мы видели другие выборы с неожиданными результатами", – сказал он.

Еще одно событие, которое вероятно будет иметь значение для Швеции и ЕС, победа Дональда Трампа на выборах президента США. Заявления Трампа об экономической и оборонной политике уже создали беспокойство и неопределенность.

Шведский премьер заявил, что он надеется на четкие ответы в этих двух вопросах.

"Швеция очень зависит от внешней торговли страны, 50 процентов нашего ВВП – экспорт. Это чрезвычайно важно для Швеции, и мы не хотим каких-либо соглашений, ограничивающих торговлю", – сказал Левен.

Ранее сообщалось, что Швеция готовит ракетный ответ на агрессивное поведение РФ.