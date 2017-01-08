Премьер Великобритании обещает обнародовать стратегию Brexit в ближайшие недели

Про словам Мэй, план будет посвящен не только справедливому соглашению для Brexit, но экономическим реформам

Премьер-министр Великобритании Тереза Мэй намерена обнародовать стратегию выхода страны из состава Европейского Союза (Brexit) в ближайшие недели. Об этом она рассказала в эфире телеканала Sky News.

"В ближайшие недели я обнародую более детальный план для Британии. Он будет посвящен не только справедливому соглашению для Brexit, но экономическим реформам. Речь идет не только о справедливой международной сделке, но также о справедливости на родине", – отметила премьер-министр.

Мэй также намерена развивать торговые отношения между Лондоном и Брюсселем. "Мы покидаем ЕС, но не мы уходим из Европы. Мы хотим сохранить хорошие отношения с другими членами Евросоюза", – сказала премьер.

Ранее сообщалось, что Великобритания займет жесткую позицию в переговорах с ЕС о сохранении своего членства в едином рынке.

Напомним, 8 декабря Палата общин британского парламента проголосовала "за" поддержку пошагового плана правительства по Brexit.