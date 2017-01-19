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Претендент на пост главы Минфина США заявил о полной приверженности антироссийским санкциям http://www.segodnya.ua/img/article/7899/59_main.1484850059.jpg http://www.segodnya.ua/img/article/7899/59_tn.1484850059.jpg Мир Соответствующее заявление он сделал в ходе слушаний по утверждению своей кандидатуры

Претендент на пост главы Минфина США заявил о полной приверженности антироссийским санкциям

Сегодня, 20:19

Соответствующее заявление он сделал в ходе слушаний по утверждению своей кандидатуры

Стивен Мнучин, фото Фото: yandex.ru
Стивен Мнучин, фото Фото: yandex.ru

Кандидат на пост главы американского Минфина Стивен Мнучин заявил в четверг, что привержен соблюдению санкций в отношении России, передает агентство Bloomberg.

Соответствующее заявление он сделал в ходе слушаний по утверждению своей кандидатуры в сенатском финансовом комитете.
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Источник:

Интерфакс-Украина

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