Претендент на пост главы Минфина США заявил о полной приверженности антироссийским санкциям
Соответствующее заявление он сделал в ходе слушаний по утверждению своей кандидатуры
Кандидат на пост главы американского Минфина Стивен Мнучин заявил в четверг, что привержен соблюдению санкций в отношении России, передает агентство Bloomberg.
Соответствующее заявление он сделал в ходе слушаний по утверждению своей кандидатуры в сенатском финансовом комитете.
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