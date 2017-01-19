Претендент на пост главы Минфина США заявил о полной приверженности антироссийским санкциям Сегодня, 20:19 Просмотров: ...

Соответствующее заявление он сделал в ходе слушаний по утверждению своей кандидатуры

Стивен Мнучин, фото Фото: yandex.ru

Кандидат на пост главы американского Минфина Стивен Мнучин заявил в четверг, что привержен соблюдению санкций в отношении России, передает агентство Bloomberg. Соответствующее заявление он сделал в ходе слушаний по утверждению своей кандидатуры в сенатском финансовом комитете.