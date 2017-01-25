Президент Болгарии распустил парламент и назначил досрочные выборы

Сегодня, 01:15

Досрочные парламентские выборы в Болгарии пройдут 26 марта текущего года

Румен Радев, фото AFP
Румен Радев, фото AFP

Президент Болгарии Румен Радев подписал указ о роспуске с 27 января Народного собрания (парламента) и о проведении 26 марта досрочных парламентских выборов. Об этом говорится на сайте президента Болгарии, передает телеканал "112 Украина".

При этом отмечается, что другим своим указом Радев назначил Огняна Стефана Герджикова руководителем служебного правительства, которое будет работать до проведения досрочных парламентских выборов и утверждения нового правительства страны.

Напомним, по итогам второго тура выборов президента Республики, состоявшегося 13 ноября, президентом Болгарии стал представитель Социалистической партии генерал Румен Радев. Он вступил в должность в качестве президента Болгарии 22 января.
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