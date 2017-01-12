Россия пытается вернуть Европу в XIX век – Плевнелиев

По его словам, политика Путина основывается больше на верховенстве силы, а не на верховенстве права, и это может иметь негативные последствия для Болгарии

Президент Болгарии Росен Плевнелиев заявил, что не хочет возвращения страны в XIX век и существования сфер влияния. Об этом он сказал в эфире канала NOVA TV, передает агентство Novinite.

"Я люблю Россию, но не согласен с политикой сфер влияния российского президента, которая возвращает нас в XIX век", – сказал Плевнелиев.

По его словам, политика Путина основывается больше на верховенстве силы, а не на верховенстве права, и это может иметь негативные последствия для Болгарии.

Он призвал своего преемника Румена Радева осудить аннексию Россией украинского Крыма и продемонстрировать пронатовскую и проевропейскую позицию Болгарии, чтобы остановить волну критики и опасений того, что он может стать жертвой российского влияния.

Ранее Плевнелиев заявлял, что Россия пытается ослабить ЕС изнутри.

Плевнелиев покидает пост президента Болгарии 22 января.

Напомним, победу на выборах президента Болгарии одержал пророссийский кандидат от Социалистической партии генерал Румен Радев.