Президент Боливии смотрел порно в суде (видео)
Эво Моралес не выключил звук в телефоне, когда запустил ролик
Президент Боливии Эво Моралес попался на попытке посмотреть порно во время заседания местного суда.
Моралес забыл выключить звук на смартфоне и насмешил характерными звуками других участников заседания. На видео, обнародованном LiveLeak.com, слышны и звуки порноролика, и хохот в зале.
Как отмечает The Mirror, Эво Моралес считается первым президентом, представляющим коренное население страны. Президент не женат, у него есть трое детей от разных женщин.
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