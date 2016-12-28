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Президент Боливии смотрел порно в суде (видео) http://www.segodnya.ua/img/article/7837/9_main.1482865616.jpg http://www.segodnya.ua/img/article/7837/9_tn.1482865616.jpg Мир Эво Моралес не выключил звук в телефоне, когда запустил ролик

Президент Боливии смотрел порно в суде (видео)

Вчера, 21:15

Эво Моралес не выключил звук в телефоне, когда запустил ролик

Президент Боливии смотрел порно в суде (видео)

Президент Боливии Эво Моралес попался на попытке посмотреть порно во время заседания местного суда. 

Моралес забыл выключить звук на смартфоне и насмешил характерными звуками других участников заседания. На видео, обнародованном LiveLeak.com, слышны и звуки порноролика, и хохот в зале.

Как отмечает The Mirror, Эво Моралес считается первым президентом, представляющим коренное население страны. Президент не женат, у него есть трое детей от разных женщин.
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Источник:

УНИАН

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