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Президент Филиппин отличился еще одним скандальным заявлением http://www.segodnya.ua/img/article/7844/51_main.1483027673.jpg http://www.segodnya.ua/img/article/7844/51_tn.1483027673.jpg Мир По его словам, большинство послов США, но не все, не являются профессиональными послами

Президент Филиппин отличился еще одним скандальным заявлением

Сегодня, 18:04

По его словам, большинство послов США, но не все, не являются профессиональными послами

Дутерте. Фото: AFP
Дутерте. Фото: AFP

Президент Филиппин Родриго Дутерте назвал американских послов шпионами, связанными с ЦРУ, после того, как СМИ сообщили о существовании "плана" по смещению его с поста, передает агентство Рейтер, передает РИА Нововсти.

"Большинство послов США, но не все, не являются профессиональными послами. В то же время они шпионят, они связаны с ЦРУ", – цитирует агентство Дутерте. Он также назвал "сильной стороной" американских послов подрыв позиций правительств.

Ранее газета Manila Times во вторник написала, что бывший посол США на Филиппинах Филип Голдберг, предположительно, оставил "план" или "рекомендацию" госдепартаменту по отстранению филиппинского президента от должности.

Посольство США на Филиппинах опровергло эту информацию.

Ранее филиппинский президент Дутерте неоднократно позволял резкие высказывания в адрес Вашингтона и называл президента Барака Обаму "сукиным сыном". Он потребовал от США не рассматривать его страну "как собачку на поводке".

Также Дутерте говорил, что для Манилы пришло время "распрощаться" с Вашингтоном.

Однако позже он уточнил, что его страна не может разорвать отношения с США, а Филиппинам нет нужды увязывать свою политику с политикой американской администрации.
США, Филиппины, Обама, посол, дутерте

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