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Президент Гамбии ввел режим ЧП за сутки до истечения своих полномочий http://www.segodnya.ua/img/article/7892/29_main.1484703666.jpg http://www.segodnya.ua/img/article/7892/29_tn.1484703666.jpg Мир По словам Джамме, режим ЧП вводится, "чтобы не допустить вакуума власти"

Президент Гамбии ввел режим ЧП за сутки до истечения своих полномочий

Сегодня, 03:45

По словам Джамме, режим ЧП вводится, "чтобы не допустить вакуума власти"

Яйя Джамме, фото AFP
Яйя Джамме, фото AFP

Президент Гамбии Яйя Джамме объявил в стране режим чрезвычайного положения за сутки до истечения своих полномочий главы государства, сообщает Reuters.

Режим ЧП вступает в силу немедленно и будет действовать 90 дней.
 
Джамме заявил, что режим ЧП вводится, "чтобы не допустить вакуума власти", пока суд рассматривает его петицию относительно итогов выборов.
 
Напомним, президентские выборы в Гамбии состоялись 1 декабря. По итогам голосования победил кандидат от оппозиции Адама Бэрроу, получив 45,5% голосов избирателей. Действующий президент страны Яйя Джамме набрал 36,7% голосов. Джамме заявил, что не признает результаты выборов и отказался уходить в отставку.

Совбез ООН осудил решение президента Гамбии не признавать свое поражения на президентских выборах. В ООН призвали Джамме "уважать выбор суверенного народа Гамбии", и "передать власть избранному президенту Адаме Бэрроу, без условий и необоснованной задержки".
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Источник:

Корреспондент

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