Президент Гамбии ввел режим ЧП за сутки до истечения своих полномочий Сегодня, 03:45 Просмотров: ...

По словам Джамме, режим ЧП вводится, "чтобы не допустить вакуума власти"

Яйя Джамме, фото AFP

Президент Гамбии Яйя Джамме объявил в стране режим чрезвычайного положения за сутки до истечения своих полномочий главы государства, сообщает Reuters. Режим ЧП вступает в силу немедленно и будет действовать 90 дней. Джамме заявил, что режим ЧП вводится, "чтобы не допустить вакуума власти", пока суд рассматривает его петицию относительно итогов выборов.



Совбез ООН осудил решение президента Гамбии не признавать свое поражения на президентских выборах. В ООН призвали Джамме "уважать выбор суверенного народа Гамбии", и "передать власть избранному президенту Адаме Бэрроу, без условий и необоснованной задержки". Напомним, президентские выборы в Гамбии состоялись 1 декабря. По итогам голосования победил кандидат от оппозиции Адама Бэрроу, получив 45,5% голосов избирателей. Действующий президент страны Яйя Джамме набрал 36,7% голосов. Джамме заявил, что не признает результаты выборов и отказался уходить в отставку.Совбез ООН осудил решение президента Гамбии не признавать свое поражения на президентских выборах. В ООН призвали Джамме "уважать выбор суверенного народа Гамбии", и "передать власть избранному президенту Адаме Бэрроу, без условий и необоснованной задержки".

