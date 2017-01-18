Президент Гамбии ввел режим ЧП за сутки до истечения своих полномочий
По словам Джамме, режим ЧП вводится, "чтобы не допустить вакуума власти"
Президент Гамбии Яйя Джамме объявил в стране режим чрезвычайного положения за сутки до истечения своих полномочий главы государства, сообщает Reuters.
Совбез ООН осудил решение президента Гамбии не признавать свое поражения на президентских выборах. В ООН призвали Джамме "уважать выбор суверенного народа Гамбии", и "передать власть избранному президенту Адаме Бэрроу, без условий и необоснованной задержки".
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