Президент Ирана раскритиковал "стену Трампа"

Роухани напомнил президенту США о Берлинской стене и отметил, что стены между нациями нужно убирать

Президент Ирана Хасан Роухани на фоне указов президента США Дональда Трампа о беженцах и строительстве стены на границе с Мексикой заявил, что "не время строить стены", сообщает УНН со ссылкой на Tasnim.

"Сегодня не время строить стены между нациями. Они что, забыли, как много лет назад упала Берлинская стена?", – сказал он.

Роухани отметил, что, "...если между нациями есть стены, их необходимо убирать".

По словам президента Ирана, в настоящее время все мы стали соседями в культурном, научном и цивилизационном плане, а технологии позволили нам преодолеть огромные расстояния между различными государствами.

"Никто не в силах противостоять глобализации сегодня", – подчеркнул Роухани.

Напомним, ранее Трамп подписал указ, в котором говорится в том числе о строительстве стены на границе страны с Мексикой. По его словам, он может ввести налог на импорт товаров из Мексики, чтобы покрыть расходы на строительство стены.