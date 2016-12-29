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Президент Молдовы Додон предложил главе Приднестровья провести переговоры http://www.segodnya.ua/img/article/7843/64_main.1483016769.jpg http://www.segodnya.ua/img/article/7843/64_tn.1483016769.jpg Мир Пресс-служба уточнила, что сроки и параметры возможной встречи лидеров Молдовы и Приднестровья будут объявлены позже

Президент Молдовы Додон предложил главе Приднестровья провести переговоры

Сегодня, 15:03

Пресс-служба уточнила, что сроки и параметры возможной встречи лидеров Молдовы и Приднестровья будут объявлены позже

Игорь Додон. Фото: соцсети
Игорь Додон. Фото: соцсети

Президент Молдовы Игорь Додон предложил главе непризнанной Приднестровской Молдавской республики (ПМР) Вадиму Красносельскому провести встречу, власти ПМР изучают такую возможность, сообщила в четверг пресс-служба приднестровского лидера, передает РИА Новости.

"В адрес президента ПМР Вадима Красносельского поступило обращение президента РМ (Молдовы) Игоря Додона с предложением об организации двусторонней ознакомительной встречи. В настоящее время инициатива молдавской стороны изучается руководством Приднестровья", – говорится в сообщении.

Пресс-служба уточнила, что сроки и параметры возможной встречи лидеров Молдовы и Приднестровья будут объявлены позже.

Ранее Додон поздравил Красносельского с победой на выборах "главы" Приднестровья и предложил провести переговоры в ближайшее время.
Приднестровье, переговоры, встреча, Молдова, додон

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