Президент Молдовы Додон предложил главе Приднестровья провести переговоры

Пресс-служба уточнила, что сроки и параметры возможной встречи лидеров Молдовы и Приднестровья будут объявлены позже

Президент Молдовы Игорь Додон предложил главе непризнанной Приднестровской Молдавской республики (ПМР) Вадиму Красносельскому провести встречу, власти ПМР изучают такую возможность, сообщила в четверг пресс-служба приднестровского лидера, передает РИА Новости.

"В адрес президента ПМР Вадима Красносельского поступило обращение президента РМ (Молдовы) Игоря Додона с предложением об организации двусторонней ознакомительной встречи. В настоящее время инициатива молдавской стороны изучается руководством Приднестровья", – говорится в сообщении.

Пресс-служба уточнила, что сроки и параметры возможной встречи лидеров Молдовы и Приднестровья будут объявлены позже.

Ранее Додон поздравил Красносельского с победой на выборах "главы" Приднестровья и предложил провести переговоры в ближайшее время.