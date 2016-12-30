Президент Молдовы официально пригласил на встречу лидера Приднестровья
Вадим Красносельский получил приглашение по дипломатическим каналам и рассматривает возможность ее проведения
Лидер непризнанной Приднестровской Молдавской республики Вадим Красносельский рассматривает предложение президента Молдавии Игоря Додона о возможной встрече, сообщило агентство "Укринформ".
Предложение от Додона поступило по дипломатическим каналам, сообщило агентство, со ссылкой на пресс-службу лидера Приднесторовья.
Напомним, ранее Додон сообщил, что намерен провести встречу с Красносельским в Тирасполе.
Вы сейчас просматриваете новость "Президент Молдовы официально пригласил на встречу лидера Приднестровья". Другие Мировые новости смотрите в блоке "Последние новости"
Комментарии