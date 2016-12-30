Президент Молдовы официально пригласил на встречу лидера Приднестровья Сегодня, 04:02 Просмотров: ...

Вадим Красносельский получил приглашение по дипломатическим каналам и рассматривает возможность ее проведения

Игорь Додон, фото Sputnik Молдова

Лидер непризнанной Приднестровской Молдавской республики Вадим Красносельский рассматривает предложение президента Молдавии Игоря Додона о возможной встрече, сообщило агентство "Укринформ". Предложение от Додона поступило по дипломатическим каналам, сообщило агентство, со ссылкой на пресс-службу лидера Приднесторовья. Напомним, ранее Додон сообщил, что намерен провести встречу с Красносельским в Тирасполе.