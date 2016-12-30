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Президент Молдовы официально пригласил на встречу лидера Приднестровья http://www.segodnya.ua/img/article/7845/53_main.1483063366.jpg http://www.segodnya.ua/img/article/7845/53_tn.1483063366.jpg Мир Вадим Красносельский получил приглашение по дипломатическим каналам и рассматривает возможность ее проведения

Президент Молдовы официально пригласил на встречу лидера Приднестровья

Сегодня, 04:02

Вадим Красносельский получил приглашение по дипломатическим каналам и рассматривает возможность ее проведения

Игорь Додон, фото Sputnik Молдова
Игорь Додон, фото Sputnik Молдова

Лидер непризнанной Приднестровской Молдавской республики Вадим Красносельский рассматривает предложение президента Молдавии Игоря Додона о возможной встрече, сообщило агентство "Укринформ".

Предложение от Додона поступило по дипломатическим каналам, сообщило агентство, со ссылкой на пресс-службу лидера Приднесторовья.

Напомним, ранее Додон сообщил, что намерен провести встречу с Красносельским в Тирасполе.
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