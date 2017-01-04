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Президент Молдовы встретился с главой непризнанного Приднестровья http://www.segodnya.ua/img/article/7856/35_main.1483553923.jpg http://www.segodnya.ua/img/article/7856/35_tn.1483553923.jpg Мир Уделили внимание вопросам передвижения жителей Приднестровья, признания их документов об образовании и так далее

Президент Молдовы встретился с главой непризнанного Приднестровья

Сегодня, 20:17

Уделили внимание вопросам передвижения жителей Приднестровья, признания их документов об образовании и так далее

Додон и Красносельский, фото noi.md
Додон и Красносельский, фото noi.md

Президент Молдавии Игорь Додон провел официальную встречу с главой непризнанного Приднестровья Вадимом Красносельским 4 января в Бендерах. Об этом сообщает молдавское информационное издание NOI.md, передает телеканал "112 Украина".

Подчеркивают, что Додон и Красносельский обсудили множество вопросов, однако не касались политических, "статусных" вопросов. Такие ограничения в повестке дня участники переговоров объяснили нежеланием превращать жителей обоих берегов Днестра в "заложников политики".

По словам Игоря Додона, первоочередная обязанность властей Молдавии и Приднестровья – создание условий, при которых граждане почувствовали бы улучшение своего благосостояния, добились бы разрешения конкретных проблем.

"Конечно, есть сложные вопросы, есть некоторые разные видения, но это не означает, что мы не должны садиться за стол переговоров, обсуждать и решать проблемы наших граждан. Что касается других, более сложных вопросов, то пройдёт время, и на основании результатов, которых добьемся сейчас, мы найдем и их решение",  - сказал Додон по итогам встречи.

Красносельский также объяснил, почему не говорили о политике. "Политические, статусные вопросы мы не обсуждали. Мы должны создать условия, при которых люди не были бы заложниками политики, и способствовать тому, чтобы решения, принимаемые политиками, были во благо людей. Мы должны уважать народы Приднестровья и Молдовы и находить компромисс в любом случае", – резюмировал лидер непризнаного Приднестровья.

Отмечают, что встреча была насыщенной, несмотря на отсутствие политических тем в переговорах. Обсуждали вопросы, связанные со свободой передвижения жителей Приднестровья, признанием документов об образовании, полученных в учебных заведениях Левобережья, касающиеся телекоммуникаций и налаживания железнодорожного сообщении между двумя берегами Днестра. По словам обоих собеседников, экономические вопросы играют очень важную роль во взаимоотношениях между Кишиневом и Тирасполем.

Напомним, Приднестровская Молдавская Республика – непризнанное миром государство. Международное сообщество рассматривает территории Приднестровья, как часть Молдавии. Республика провозгласила свою независимость в 1990 году, а после военной фазы конфликта в 1992 году ПМР полностью отделилась от Молдавии.
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