Горячая новость
A01A786E-413F-4991-BA3B-D0BE3E43BC47 Сделать стартовой
УКР
Главная Мировые новости
Президент Сербии заявил, что готов ввести войска в Косово для "защиты сербов" http://www.segodnya.ua/img/article/7883/91_main.1484492774.jpg http://www.segodnya.ua/img/article/7883/91_tn.1484492774.jpg Мир Николич сказал, что Сербия готова к отправке вооруженных сил в Косово

Президент Сербии заявил, что готов ввести войска в Косово для "защиты сербов"

Сегодня, 17:06

Николич сказал, что Сербия готова к отправке вооруженных сил в Косово

Томислав Николич. Фото: AFP
Томислав Николич. Фото: AFP

Президент Сербии Томислав Николич после заседания Совета национальной безопасности заявил, что после инцидента с сербским поездом, который не пропустили через территорию Косово накануне 14 января, власти Сербии готова дать адекватный ответ на провокации.

Об этом сообщает Blic.

Так руководство Сербии отреагировало на инцидент с поездом Белград-Косовская Митровица, который пришлось завернуть в Сербию из соображений безопасности после того, как косовские албанцы совершили ряд провокаций на пути движения поезда.

Николич также отметил, что он ожидает соответствующей реакции ЕС на события.

"Предметом диалога в Брюсселе теперь должны быть не только поезд, но и свобода передвижения по Европе как таковая, в противном случае я не считаю, что обязан вести переговоры с временным институтами Приштины и ЕС", – сказал президент Сербии.

Он подчеркнул, что Брюсселю придется объяснить свою позицию относительно инцидента в разъяснить, каким образом такие нарушения права на свободу передвижения соответствуют одному из базовых принципов ЕС.

Также, по словам Николича, в ЕС должны объяснить слова премьер-министра Косово Исы Мустафы, что решение об остановке и возвращении поезда было согласовано Приштиной с ЕС.

Николич считает, в том случае, если ЕС и НАТО не смогут выступить гарантами свободы передвижения для всех граждан Европы в том числе и на территории Косово, переговоры с любыми властями Косово теряют смысл.

Президент Сербии сказал, что Сербия готова к отправке вооруженных сил в Косово и Метохию, если "сербское население в крае будет находиться под угрозой".

"Это не наша война, но мы пошлем армию в случае необходимости, чтобы защитить сербов от возможных убийств", – отметил Николич, отвечая на вопрос журналиста о возможности направления сербской армии в Косово.

"ЕС и НАТО не в состоянии дать правильный ответ на такой инцидент. В этой ситуации, когда десятки тысяч сербов остануться без защиты, мы будем вынуждены защищать собственных граждан", – добавил Николич.

Он также раскритиковал администрацию США Барака Обамы.

"Провокации косовских албанцев (которых поддерживают США и ЕС – ред.) – это "судороги администрации Обамы", – заявил Николич, сообщает РТС.
Сербия, Косово, переговоры, нато, ЕС, поезда, войска, николич

Вы сейчас просматриваете новость "Президент Сербии заявил, что готов ввести войска в Косово для "защиты сербов"". Другие Мировые новости смотрите в блоке "Последние новости"

Источник:

Европейская правда

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Мир

В Сербии пассажирский поезд столкнулся с грузовым. Фото: twitter

В Сербии пассажирский поезд столкнулся с грузовым

12 Января, 10:37

Десятки человек получили травмы, в том числе тяжелые

Мир

Вучич. Фото: puls-planety247.ru

Россия подарит Сербии истребители, танки и бронетехнику

22 Декабря 2016, 16:05

Премьер Сербии сообщил, что соответствующий договор должен быть подписан до пятницы 23 декабря

Мир

Дмитрий Медведев. Фото: ТАСС

Нелепая идея Медведева неожиданно нашла поддержку за рубежом

3 Декабря 2016, 12:57

Сербский министр культуры счел "хорошим" предложение премьера РФ переименовать "Американо" в "русиано"

Мир

Полиция Сербии. Фото: senica.ru

В Сербии обнаружили крупнейший за последние 15 лет арсенал нелегального оружия

16 Ноября 2016, 13:50

Во время операции в городах Апатин и Сомбор были арестованы десять человек

Комментарии

осталось символов: 1000 Правила комментирования

Войдите или зарегистрируйтесь, используя ваш акаунт в социальной сети

Войдите, используя ваш акаунт
на сайте segodnya.ua

Для тех, кто регистрировался на сайте до 1 января 2016 года

code
Забыли пароль?
Вернуться к форме авторизации

Введите адрес электронной почты из вашей учетной записи. Система вышлет на него пароль.