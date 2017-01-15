Президент Сербии заявил, что готов ввести войска в Косово для "защиты сербов"

Николич сказал, что Сербия готова к отправке вооруженных сил в Косово

Президент Сербии Томислав Николич после заседания Совета национальной безопасности заявил, что после инцидента с сербским поездом, который не пропустили через территорию Косово накануне 14 января, власти Сербии готова дать адекватный ответ на провокации.

Об этом сообщает Blic.

Так руководство Сербии отреагировало на инцидент с поездом Белград-Косовская Митровица, который пришлось завернуть в Сербию из соображений безопасности после того, как косовские албанцы совершили ряд провокаций на пути движения поезда.

Николич также отметил, что он ожидает соответствующей реакции ЕС на события.

"Предметом диалога в Брюсселе теперь должны быть не только поезд, но и свобода передвижения по Европе как таковая, в противном случае я не считаю, что обязан вести переговоры с временным институтами Приштины и ЕС", – сказал президент Сербии.

Он подчеркнул, что Брюсселю придется объяснить свою позицию относительно инцидента в разъяснить, каким образом такие нарушения права на свободу передвижения соответствуют одному из базовых принципов ЕС.

Также, по словам Николича, в ЕС должны объяснить слова премьер-министра Косово Исы Мустафы, что решение об остановке и возвращении поезда было согласовано Приштиной с ЕС.

Николич считает, в том случае, если ЕС и НАТО не смогут выступить гарантами свободы передвижения для всех граждан Европы в том числе и на территории Косово, переговоры с любыми властями Косово теряют смысл.

Президент Сербии сказал, что Сербия готова к отправке вооруженных сил в Косово и Метохию, если "сербское население в крае будет находиться под угрозой".

"Это не наша война, но мы пошлем армию в случае необходимости, чтобы защитить сербов от возможных убийств", – отметил Николич, отвечая на вопрос журналиста о возможности направления сербской армии в Косово.

"ЕС и НАТО не в состоянии дать правильный ответ на такой инцидент. В этой ситуации, когда десятки тысяч сербов остануться без защиты, мы будем вынуждены защищать собственных граждан", – добавил Николич.

Он также раскритиковал администрацию США Барака Обамы.

"Провокации косовских албанцев (которых поддерживают США и ЕС – ред.) – это "судороги администрации Обамы", – заявил Николич, сообщает РТС.