Горячая новость
A01A786E-413F-4991-BA3B-D0BE3E43BC47 Сделать стартовой
УКР
Главная Мировые новости
Президент Турции получит больше полномочий http://www.segodnya.ua/img/article/7848/65_main.1483133873.jpg http://www.segodnya.ua/img/article/7848/65_tn.1483133873.jpg Мир Президент будет возглавлять исполнительную ветвь власти

Президент Турции получит больше полномочий

Вчера, 23:37

Президент будет возглавлять исполнительную ветвь власти

Президент будет возглавлять исполнительную ветвь власти, фото AFP
Президент будет возглавлять исполнительную ветвь власти, фото AFP

Парламентская конституционная комиссия Турции одобрила поправки в конституцию страны, которая предусматривает расширение полномочий президента, пишет Turkish Minute, передает телеканал "112 Украина".

"Парламентская конституционная комиссия одобрила поправки в Конституцию страны, предложенные правящей партией Справедливости и развития, что прокладывают путь к президентской системе на фоне опасений относительно единоличной власти", – сказано в сообщении.

Согласно поправкам, президент будет единолично возглавлять исполнительную ветвь власти.

В частности, он сможет назначать вице-президентов и министров, распускать парламент и объявлять чрезвычайное положение без согласия парламента.

Отметим, еще в начале 2016 года он пытался провести реформу исполнительной власти в Турции и усилить роль президента.
Турция, президент, комиссия, страны, роль, поправки, расширение, конституционная комиссия

Вы сейчас просматриваете новость "Президент Турции получит больше полномочий". Другие Мировые новости смотрите в блоке "Последние новости"

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Политика

Подписание соглашение с Турецкой стороной, фото Твиттер Андрея Сибиг

Турция выделит более 3 млн долларов для украинской армии

Вчера, 21:05

Андрей Сибига сообщил о подписании соответствующего соглашения

Мир

Чавушоглу. Фото: AFP

В МИД Турции жестко раскритиковали США за новые санкции против России

Вчера, 16:46

Как заявил Чавушоглу, высылка дипломатов – это неправильный подход, Анкара не хочет снова входить в холодную войну

Мир

Реджеп Тайип Эрдоган, фото AFP

Парламентский комитет Турции одобрил значительное расширение полномочий Эрдогана

Вчера, 10:37

Обсуждение законопроекта длилось девять дней, теперь документ будет вынесен на голосование парламента

Мир

Турецкие ВВС. Фото: novoye-vremya.com

Турция и РФ начали проводить совместные авианалеты на ИГИЛ в Сирии - СМИ

Вчера, 09:44

Как сообщается, военная операция проводится в районе сирийского города Эль-Баб

Мир

Путин и Эрдоган. Фото: tvc.ru

В Кремле раскрыли детали сделки Путина и Эрдогана по Сирии

29 Декабря, 17:33

Как отмечается, перемирие не распространяется на террористические группировки, прежде всего "Исламское государство"

Мир

Алеппо. Фото: AFP

Путин заявил о начале перемирия в Сирии

29 Декабря, 13:57

Российский лидер отметил, что были подписаны три документа, благодаря которым на сирийской земле должен наступить мир

Комментарии

осталось символов: 1000 Правила комментирования

Войдите или зарегистрируйтесь, используя ваш акаунт в социальной сети

Войдите, используя ваш акаунт
на сайте segodnya.ua

Для тех, кто регистрировался на сайте до 1 января 2016 года

code
Забыли пароль?
Вернуться к форме авторизации

Введите адрес электронной почты из вашей учетной записи. Система вышлет на него пароль.