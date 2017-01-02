Президент UFC целый час утешал проигравшую Ронду Роузи

Президент UFC Дана Уайт сомневается, что Ронда Роузи вернется в восьмиугольник. Ранее 29-летняя американка вышла на арену впервые с ноября 2015 года, но была нокаутирована в первом раунде поединка с Амандой Нуньес.

"После боя я пошел за кулисы и разговаривал с ней около часа, – приводит ESPN слова Уайта. – Ее настроение было не лучше того, в котором она находилась после поражения от Холли Холм. Роузи не любит проигрывать. Ей нравится побеждать и получать удовольствия от того, что она делает. Это был не ее вечер, но без нее не было бы всего этого, в том числе и женских боев. Она это построила. Независимо от того, вернется Роузи или нет, она останется победителем".