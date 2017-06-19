Президент Венесуэлы обвинил Twitter в "проявлении фашизма" из-за блокировки аккаунтов "чавистов"

Сегодня, 00:45

Чавистами называют сторонников покойного главы государства Уго Чавеса, на смену которому пришел нынешний президент

Николас Мадуро, фото AFP
Николас Мадуро, фото AFP

Президент Венесуэлы Николас Мадуро раскритиковал социальную сеть Twitter за блокировку аккаунтов своих сторонников. Такие действия он назвал "проявлением фашизма" и обвинил американскую компанию в политическом преследовании чавистов (чавистами называют сторонников покойного главы государства Уго Чавеса, на смену которому пришел нынешний президент, во время правления которого в стране резко обострился политический и экономический кризис). Об этом сообщает ВВС, передает телеканал "112 Украина"

Мадуро выступил с заявлением по телевидению после того, как множество проправительственных аккаунтов в Twitter были заблокированы, в том числе и провластная радиостанция "Мирафлорес". Эта радиостанция была создана Мадуро и вещает из президентского дворца, сам президент ведет в ее эфире еженедельное музыкальное шоу "Час сальсы", говорится в сообщении.

"Twitter в Венесуэле сегодня отключил тысячи аккаунтов, – заявил Мадуро. – Всего лишь за то, что они были чавистами".

Мадуро призвал публиковать фотографии главы Twitter в Венесуэле. "Пусть люди знают, кто несет ответственность за эти манипуляции", – сказал он.

На данный компания пока не ответила на заявления Мадуро. Также пока неясно, сколько именно аккаунтов заморозил Twitter в Венесуэле и по какой причине.
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