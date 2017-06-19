Президент Венесуэлы обвинил Twitter в "проявлении фашизма" из-за блокировки аккаунтов "чавистов"

Президент Венесуэлы Николас Мадуро раскритиковал социальную сеть Twitter за блокировку аккаунтов своих сторонников. Такие действия он назвал "проявлением фашизма" и обвинил американскую компанию в политическом преследовании чавистов (чавистами называют сторонников покойного главы государства Уго Чавеса, на смену которому пришел нынешний президент, во время правления которого в стране резко обострился политический и экономический кризис). Об этом сообщает ВВС, передает телеканал "112 Украина".

Мадуро выступил с заявлением по телевидению после того, как множество проправительственных аккаунтов в Twitter были заблокированы, в том числе и провластная радиостанция "Мирафлорес". Эта радиостанция была создана Мадуро и вещает из президентского дворца, сам президент ведет в ее эфире еженедельное музыкальное шоу "Час сальсы", говорится в сообщении.

"Twitter в Венесуэле сегодня отключил тысячи аккаунтов, – заявил Мадуро. – Всего лишь за то, что они были чавистами".

Мадуро призвал публиковать фотографии главы Twitter в Венесуэле. "Пусть люди знают, кто несет ответственность за эти манипуляции", – сказал он.

На данный компания пока не ответила на заявления Мадуро. Также пока неясно, сколько именно аккаунтов заморозил Twitter в Венесуэле и по какой причине.