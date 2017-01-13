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Президенту Турции Эрдогану расширили полномочия

Сегодня, 10:32

Парламент страны внес изменения в конституцию

Реджеп Тайип Эрдоган. Фото: AFP
Реджеп Тайип Эрдоган. Фото: AFP

Парламент Турции принял два основных положения конституционной реформы, предполагающие переход к президентской форме правления. За проголосовали 340 депутатов из 550, передает "Корреспондент" со ссылкой на Анадолу.

Согласно принятым поправкам, которые внесла в парламент правящая Партия справедливости и развития во главе с премьер-министром страны Бинали Йылдырымом, президент Реджеп Тайип Эрдоган получит право издавать указы, назначать министров, выносить на референдум вопросы о конституционных изменениях.

Кроме того, глава государства может не прекращать членство в партии, как того требует нынешняя Конституция.

После принятия поправок реформа будет вынесена на национальный референдум. При этом, в случае поддержки проекта 367 членами парламента, она может вступить в силу и без народного голосования.

Как сообщалось, накануне депутаты парламента Турции подрались из-за поправок в конституцию. В драке участвовали депутаты от правящей Партии справедливости и развития (ПСР) и оппозиционной Народно-республиканской партии.

В результате несколько человек были травмированы, а заместитель главы ПСР Фатих Шахин получил перелом носа. В ходе драки были повреждены микрофоны и стулья, которыми депутаты бросались друг в друга.
Турция, конституция, эрдоган, полномочия

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