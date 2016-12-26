Президенты и политики выражают соболезнования в связи с крушением Ту-154

Министр иностранных дел Соединенного Королевства Борис Джонсон, президент Болгарии Росен Плевнелиев, главы государств и политики выразили свои соболезнования в связи с крушением вблизи Сочи самолета Ту-154 Минобороны РФ, на борту которого находились 92 человека.

Премьер-министр Греции Алексис Ципрас через посольство РФ в Афинах выразил соболезнования в связи с катастрофой самолета Ту-154 Минобороны России над Черным морем, сообщили "РИА Новости" в российском диппредставительстве.

Соболезнования в связи с крушением российского военного самолЕта направили также президент Греции Прокопис Павлопулос, председатель греческого парламента Николаос Вуцис, МИД Греции.

Президент Болгарии Росен Плевнелиев в письме к российскому президенту Владимиру Путину выразил свои соболезнования в связи с авиакатастрофой Ту-154 в Сочи.

"Примите мои соболезнования, а также соболезнования всего болгарского народа по погибшим в авиакатастрофе самолета оборонного ведомства, в котором над Черным морем летели российские артисты, журналисты и военнослужащие", — говорится в письме Плевнелиева.

"Наши сердца скорбят вместе с вами, с родственниками погибших и со всем русским народом",- написал болгарский президент.

Президент Таджикистана Эмомали Рахмон направил телеграмму президенту России Владимиру Путину, в которой, выразил соболезнование в связи с крушением самолета в акватории Черного моря, сообщает пресс-служба главы государства.

Президент Узбекистана Шавкат Мирзиеев выразил соболезнования президенту России Владимиру Путину в связи с человеческими жертвами в результате авиакатастрофы Ту-154 под Сочи, сообщает пресс-служба главы Узбекистана.

Президент Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедов направил искренние соболезнования президенту России Владимиру Путину в связи с крушением самолёта Ту-154 министерства обороны РФ в акватории Чёрного моря, сообщают в воскресенье местные СМИ.

Глава государства, также, выразил от имени народа, правительства Туркменистана и от себя лично, слова глубокого сопереживания и поддержки, в этот трудный момент, семьям, родным и близким погибших.

Министр иностранных дел Соединенного Королевства Борис Джонсон выразил соболезнования в связи с крушением самолета Ту-154 Минобороны РФ, на борту которого находились 92 человека.

"Печально узнать о сегодняшнем крушении российского самолета Ту-154. Мои глубокие соболезнования семьям и друзьям тех, кого это коснулось", — написал Джонсон на своей официальной странице в микроблоге Twitter.

Министр обороны Белоруссии Андрей Равков выразил соболезнования министру обороны Россию Сергею Шойгу в связи с гибелью людей в катастрофе самолета Ту-154, говорится в сообщении белорусского Минобороны.

Напомним, Минобороны РФ сообщило в воскресенье утром, что с радаров пропала отметка самолета Ту-154, который выполнял плановый перелет с аэродрома Адлера. Минобороны уточнило, что фрагменты корпуса Ту-154 обнаружены в 1,5 километрах от черноморского побережья Сочи на глубине 50-70 метров. По данным военного ведомства, на борту воздушного корабля находились восемь членов экипажа и 84 пассажира, среди которых восемь военнослужащих, 64 артиста ансамбля песни и пляски имени Александрова, которые летели поздравлять с Новым годом авиагруппу ВКС РФ на авиабазу Хмеймим в Сирии, девять представителей российских СМИ, глава благотворительного фонда "Справедливая помощь" Елизавета Глинка, известная как Доктор Лиза, двое федеральных госслужащих. О нахождении своих сотрудников на борту сообщили Первый канал, НТВ и "Звезда".







