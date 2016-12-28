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При Моуринью игроки "Порту" пьяными приходили на тренировку http://www.segodnya.ua/img/article/7838/75_main.1482921994.jpg http://www.segodnya.ua/img/article/7838/75_tn.1482921994.jpg Мир Деку рассказал, что футболисты пили много вина на обед

При Моуринью игроки "Порту" пьяными приходили на тренировку

Сегодня, 12:42

Деку рассказал, что футболисты пили много вина на обед

Жозе Моуринью. Фото AFP
Жозе Моуринью. Фото AFP

Бывший полузащитник "Порту" и сборной Португалии Деку рассказал, что футболисты клуба злоупотребляли алкоголем в период, когда главным тренером был Жозе Моуринью.

"Не знаю, как сейчас, а раньше была поговорка: "Хорошая команда много пьет". Это сейчас все изменилось, на столах одна газировка. В те годы мы еще тренировались неподалеку от стадиона "Драгау". И у меня был знакомый, у которого был ресторанчик совсем рядом. Еда там была очень вкусная. Мы каждый день там обедали. Но при этом еще и пили вино. Черт, очень много пили!", – рассказал Деку.

Он отметил, что вместе с пьющими одноклубниками отдыхали и игроки, которые не употребляли алкоголь. "Однажды Моуринью назначил тренировку на пять вечера. Перед ней мы все отправились на обед, как обычно выпили. В итоге трое игроков просто упали на поле, прямо перед Моуринью. Как он бесился, вы бы видели! Тут же закончил тренировку", – добавил Деку.

Моуринью работал в "Порту" в качестве ассистента главного тренера (1993-1996 год), а позднее и главного тренера (2002-2004 год). Под его руководством клуб стал двукратным чемпионом Португалии (2002/03, 2003/04), обладателем национального Кубка (2002/03) и Суперкубка (2003), а также выигрывал Лигу чемпионов (2003/04) и Кубок УЕФА (2002/03).
тренер, футбол, Жозе Моуринью, Порту

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Источник:

Советский спорт

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