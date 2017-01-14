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При обрушении здания в Стамбуле погиб ребенок (видео) http://www.segodnya.ua/img/article/7882/45_main.1484402848.jpg http://www.segodnya.ua/img/article/7882/45_tn.1484402848.jpg Мир Здание находилось в аварийном состоянии и на момент обрушения оно пустовало

При обрушении здания в Стамбуле погиб ребенок (видео)

Сегодня, 16:06

Здание находилось в аварийном состоянии и на момент обрушения оно пустовало


В результате обрушения дома в Стамбуле погибли два человека. Об этом передает телеканал NTV.

Как сообщает телеканал, среди погибших есть один ребенок. Кроме того, пять человек получили ранения.

Стоит отметить, что восьмиэтажное здание находилось в аварийном состоянии и на момент обрушения оно пустовало – жителей выселили из него в 2015 году.

Напомним, ранее сообщалось, что в Стамбуле рухнуло здание.
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Источник:

РБК-Украина

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