При стрельбе в торговом центре в Техасе пострадали семь человек

Один человек убит, еще шестеро получили ранения в результате стрельбы при попытке ограбления в одном из торговых центров Сан-Антонио, штат Техас, США. Об этом сообщает в воскресенье, 22 января, NBC.

Инцидент произошел в торговом центре Rolling Oaks Mall, расположенном в северо-восточной части города. Преступники ворвались в ювелирный магазин Kay Jewelers около 15:30 по местному времени (00:30 мск понедельника).

Всего, по словам очевидцев, было слышно не менее шести выстрелов. Посетители торгового центра были немедленно эвакуированы, магазины — закрыты.

Полиции удалось задержать одного подозреваемого, еще один разыскивается, при этом не исключено, что он все еще находится в торговом центре. О состоянии пострадавших ничего не сообщается. На месте происшествия находится множество полицейских автомобилей и машин скорой помощи.

16 января восемь человек пострадали в результате стрельбы во время празднования Дня Мартина Лютера Кинга в Майами. Огнестрельные ранения получили шесть человек, среди которых трое подростков, в том числе 11-летняя девочка. Еще двое несовершеннолетних отделались легкими царапинами и были отпущены домой после оказания медицинской помощи. Полиция задержала двух подозреваемых. На месте происшествия нашли два пистолета.