Приднестровье попросило у России денег
Как сообщается, на данный момент дефицит бюджета самопровозглашенной республики составляет 130 млн долларов
Правительство непризнанной Приднестровской Молдавской республики просит Российскую Федерацию предоставить долгосрочный заем в размере 130 млн долларов, передает Infotag.
В сообщении также говорится, что представители непризнанной республики попросили у РФ экспертную помощь в проведении реформ в бюджетной и налоговой сфере.
На данный момент дефицит бюджета самопровозглашенной республики составляет 130 млн долларов. Отмечено, что, по итогам встречи в Москве, правительство России рассмотрит вопрос о займе.
Напомним, ранее сообщалось, что 4 января 2017 года президент Молдовы Игорь Додон провел впервые с 2008 года встречу с главой непризнанной Приднестровской Молдавской республики Вадимом Красносельским.
Игорь Додон также заявил, что приднестровский вопрос будет решаться на всенародном референдуме.
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