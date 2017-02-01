Приднестровье попросило у России денег

Как сообщается, на данный момент дефицит бюджета самопровозглашенной республики составляет 130 млн долларов

Правительство непризнанной Приднестровской Молдавской республики просит Российскую Федерацию предоставить долгосрочный заем в размере 130 млн долларов, передает Infotag.

В сообщении также говорится, что представители непризнанной республики попросили у РФ экспертную помощь в проведении реформ в бюджетной и налоговой сфере.

На данный момент дефицит бюджета самопровозглашенной республики составляет 130 млн долларов. Отмечено, что, по итогам встречи в Москве, правительство России рассмотрит вопрос о займе.

Напомним, ранее сообщалось, что 4 января 2017 года президент Молдовы Игорь Додон провел впервые с 2008 года встречу с главой непризнанной Приднестровской Молдавской республики Вадимом Красносельским.

Игорь Додон также заявил, что приднестровский вопрос будет решаться на всенародном референдуме.