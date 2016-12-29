Призер Олимпиады-2014 стал победителем комбинации на этапе Кубка мира в Санта-Катерине (фото)
Для 25-летнего Пентюро эта победа стала 18-й в карьере на этапах Кубка мира
Бронзовый призер Олимпийских игр в Сочи француз Алексис Пентюро стал победителем комбинации на этапе Кубка мира по горнолыжному спорту в Санта-Катерине (Италия).
По сумме двух попыток Пентюро показал результат 2 минуты 19,71 секунды. Второе место занял австриец Марсель Хиршер (+0,34). Тройку призеров замкнул норвежец Александр Омодт Кильде (+1,13).
Для 25-летнего Пентюро эта победа стала 18-й в карьере на этапах Кубка мира и третьей в текущем сезоне.
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