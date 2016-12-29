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Призер Олимпиады-2014 стал победителем комбинации на этапе Кубка мира в Санта-Катерине (фото) http://www.segodnya.ua/img/article/7844/8_main.1483023116.jpg http://www.segodnya.ua/img/article/7844/8_tn.1483023116.jpg Мир Для 25-летнего Пентюро эта победа стала 18-й в карьере на этапах Кубка мира

Призер Олимпиады-2014 стал победителем комбинации на этапе Кубка мира в Санта-Катерине (фото)

Сегодня, 16:51

Для 25-летнего Пентюро эта победа стала 18-й в карьере на этапах Кубка мира

Бронзовый призер Олимпийских игр в Сочи француз Алексис Пентюро стал победителем комбинации на этапе Кубка мира по горнолыжному спорту в Санта-Катерине (Италия).

По сумме двух попыток Пентюро показал результат 2 минуты 19,71 секунды. Второе место занял австриец Марсель Хиршер (+0,34). Тройку призеров замкнул норвежец Александр Омодт Кильде (+1,13).

Для 25-летнего Пентюро эта победа стала 18-й в карьере на этапах Кубка мира и третьей в текущем сезоне.
кубок мира, зимние виды спорта, лыжный сезон

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Источник:

Р-спорт

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