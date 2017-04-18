Прохожий бросился в ледяную воду и спас тонущую собаку

В российском Воронеже один из прохожих бросился в водохранилище, чтобы достать из воды тонущую собаку.



Как рассказали местным СМИ очевидцы, неизвестно как собака очутилась в воде, но было хорошо видно, что силы животного на исходе. Несколько раз она уходила под воду с головой.



Один из прохожих разделся и прыгнул в ледяную воду, чтобы спасти собаку. С помощью веревки мужчину и животное достали на набережную.



В воскресенье, когда было снято видео, температура воздуха в Воронеже была около нуля градусов по Цельсию.

