Прохожий бросился в ледяную воду и спас тонущую собаку

Сегодня, 18:59

Неизвестно как собака очутилась в воде, но было хорошо видно, что силы животного на исходе


В российском Воронеже один из прохожих бросился в водохранилище, чтобы достать из воды тонущую собаку.

Как рассказали местным СМИ очевидцы, неизвестно как собака очутилась в воде, но было хорошо видно, что силы животного на исходе. Несколько раз она уходила под воду с головой.

Один из прохожих разделся и прыгнул в ледяную воду, чтобы спасти собаку. С помощью веревки  мужчину и животное достали на набережную.

В воскресенье, когда было снято видео, температура воздуха в Воронеже была около нуля градусов по Цельсию. 
 
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