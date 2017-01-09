Проигравший суд "Стяуа" будет переименован в "Стар"
Проигравший суд "Стяуа" будет переименован в "Стар"
Владелец "Стяуа" Джиджи Бекали сообщил, что клуб в скором времени будет переименован в "Стар".
Ранее румынский суд удовлетворил иск министерства обороны, которое потребовало запретить использование товарного знака "Стяуа". В 1947 году клуб был основан как армейский, а в 2004 перешел под контроль Бекали. После этого министерство обороны заявило, что подаст еще один иск на 37 миллионов евро.
- Смена названия произойдет в течение трех-четырех месяцев, – приводит The Sun слова Бекали. – УЕФА не будет иметь с этим проблем. Мы станем клубом "Стар".
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