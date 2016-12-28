Горячая новость
A01A786E-413F-4991-BA3B-D0BE3E43BC47 Сделать стартовой
УКР
Произошло еще одно землетрясение – теперь в США http://www.segodnya.ua/img/article/7838/51_main.1482919134.jpg http://www.segodnya.ua/img/article/7838/51_tn.1482919134.jpg Мир На данный момент информации о жертвах и разрушениях нет

Произошло еще одно землетрясение – теперь в США

Сегодня, 11:58

На данный момент информации о жертвах и разрушениях нет

Сильное землетрясение произошло в США. Фото: из открытых источников
Сильное землетрясение произошло в США. Фото: из открытых источников

В штате Невада (США) неподалеку от границы с Калифорнией произошло землетрясение магнитудой 5,8. Об этом в среду, 28 декабря, сообщает Reuters, ссылаясь на Геологическую службу США (USGS), передает "Корреспондент".

Отмечается, что подземные толчки были зафиксированы в 29 км от города Хоторн. Очаг землетрясения залегал на глубине 19 км.

На данный момент информации о жертвах и разрушениях нет.

Как сообщалось, ночью также произошло землетрясение в Румынии, отголоски которого почувствовали и в Украине.
США, землетрясение, америка, Невада, подземные толчки

Вы сейчас просматриваете новость "Произошло еще одно землетрясение – теперь в США". Другие Мировые новости смотрите в блоке "Последние новости"

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Одесса

Фото: kurer-sreda.ru

Сейсмолог оценил румынское землетрясение в Украине

Сегодня, 11:45

Землетрясения в горах Вранча могут ощущаться на огромном расстоянии и даже в Киеве, однако с прошлого века сильных землетрясений в регионе не зафиксировано 

Украина

Украинцы поделились впечатлениями от ночного землетрясения. Фото: из открытых источников

О, люстра шатается: украинцы рассказали о ночном землетрясении

Сегодня, 11:30

Подземные толчки ощущали в Одессе, Киеве, Житомире и Черновцах

Одесса

Фото: bessarabiainform.com

Спасатели рассказали о последствиях ночного землетрясения в Украине

Сегодня, 09:32

Эпицентр землетрясения находился в восточной части Румынии, в Одессе зафиксированы толчки землетрясения примерно силой 2-3 балла по шкале Рихтера

Украина

Появилось видео землетрясения, которое затронуло Украину. Фото: из открытых источников

Появилось видео землетрясения, которое затронуло Украину

Сегодня, 08:55

Эпицентр подземных толчков был всего в 120 км от украинской границы

Комментарии

осталось символов: 1000 Правила комментирования

Войдите или зарегистрируйтесь, используя ваш акаунт в социальной сети

Войдите, используя ваш акаунт
на сайте segodnya.ua

Для тех, кто регистрировался на сайте до 1 января 2016 года

code
Забыли пароль?
Вернуться к форме авторизации

Введите адрес электронной почты из вашей учетной записи. Система вышлет на него пароль.