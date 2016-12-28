Произошло еще одно землетрясение – теперь в США
На данный момент информации о жертвах и разрушениях нет
В штате Невада (США) неподалеку от границы с Калифорнией произошло землетрясение магнитудой 5,8. Об этом в среду, 28 декабря, сообщает Reuters, ссылаясь на Геологическую службу США (USGS), передает "Корреспондент".
Отмечается, что подземные толчки были зафиксированы в 29 км от города Хоторн. Очаг землетрясения залегал на глубине 19 км.
На данный момент информации о жертвах и разрушениях нет.
Как сообщалось, ночью также произошло землетрясение в Румынии, отголоски которого почувствовали и в Украине.
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