Прокуратура Турции отпустила родственников убийцы российского посла

Родственники полицейского, который застрелил российского посла в Анкаре три дня назад, были отпущены на волю. Об этом сообщает CNN Turk.

"Следственные действия антитеррористического управления провинции в контексте расследования убийства Карлова относительно родственников Алтинташа завершено", – говорится в заявлении прокуратуры.

Как известно, 19 декабря в ходе выступления на открытии выставки "Россия глазами турок", организованной посольством России в Анкаре и муниципалитетом района Чанкая было совершено нападение на посла России в Турции Андрея Карлова.

Молодой мужчина в черном костюме и галстуке, который прошел на выставку как охранник несколько раз выстрелил в Карлова. Нападающего было убито в ходе операции полиции.

Российский посол скончался от полученных ранений.

Министерство иностранных дел Турции осудило вооруженное нападение на посла России в Анкаре Андрея Карлова.

Позже стало известно, что мужчина, который убил российского посла в Турции, Мевлют Мэрт Алтинташ работал в полиции Анкары.

Прокуратура задержала для допроса мать, отца, сестру и двух других родственников Мевлюта Мерта Алтинташа после того, как 22-летний полицейский застрелил посла РФ Андрея Карлова в понедельник.

Стоит добавить, что ответственность за убийство российского посла в Турции Андрея Карлова взяла на себя сирийская вооруженная коалиция "Армия завоевания" (Джейш аль-Фатх), в состав которой входит сирийское отделение Аль-Каиды "Фронт ан-Нусра".