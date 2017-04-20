Прокуратура Варшавы допросила Туска по делу о сотрудничестве польской контрразведки с ФСБ

Прокуратура Варшавы допросила главу европейского совета Дональда Туска по делу о сотрудничестве польской контрразведки с ФСБ, передает ТСН.

Бывших руководителей военной контрразведки времен премьерства Туска обвиняют в превышении служебных полномочий. В частности, речь идет о заключенном без разрешения властей соглашение о сотрудничестве между польской контрразведкой и российской ФСБ. Его подписали после Смоленской катастрофы, в которой погиб президент Польши Лех Качиньский.

Туск приехал из родного Гданьска на поезде. На перроне его ждали несколько сотен сторонников и тех, то считает, что Туск должен сесть в тюрьму якобы за сговор с Путиным по делу о катастрофе под Смоленском.

Туск заявил, что дело против него политическое и является ничем иным, как "охотой на ведьм".

Как сообщалось, 10 апреля 2010 года в результате катастрофы польского президентского самолета Ту-154М под Смоленском погибли президент Польши Лех Качиньский с супругой и 86 членов правительственной делегации, а также члены экипажа. Генеральная прокуратура Польши выдвинула обвинения в адрес российских диспетчеров и "третьего лица" в умышленном провоцировании авиакатастрофы.

В сентябре 2016 года эксперты комиссии, которая расследует обстоятельства Смоленской трагедии, заявили, что записи "черных ящиков" самолета были сфальсифицированы, а многие документы по этому делу скрытые. Российские исследования причин аварии указывают на несчастный случай, вызванный плохой погодой и ошибкой пилота.



