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Прокуратура Южной Кореи затребовала ордер на арест главы Samsung (видео) http://www.segodnya.ua/img/article/7887/70_main.1484583562.jpg http://www.segodnya.ua/img/article/7887/70_tn.1484583562.jpg Мир Бизнесмен оказался замешан в крупнейшем в истории страны коррупционном скандале вокруг Чхве Сун Силь, подруги президента страны

Прокуратура Южной Кореи затребовала ордер на арест главы Samsung (видео)

События на ТК Украина

Сегодня, 18:18

Бизнесмен оказался замешан в крупнейшем в истории страны коррупционном скандале вокруг Чхве Сун Силь, подруги президента страны


В Южной Корее прокуратура выписала ордер на арест главы компании Samsung. Подозревают, что он давал взятки приятельнице президента страны.

Речь идет о 36 миллионах долларов. Скандал разгорелся в прошлом году: выяснилось, что к секретным документам и государственным делам имела доступ подруга президента, с которой они дружат с детства.

Отношения с лидером она использовала в своих целях: заставляла крупнейшие компании страны платить взносы в созданный ею благотворительный фонд.

"Принимая решение об аресте, наша команда руководствовалась влиянием ситуации на экономику страны. И то, что сейчас очень важно – установить справедливость", – сказал Ли Киу, представитель специализированной прокуратуры Южной Кореи.

Эту и другие новости вы можете посмотреть в выпуске информационной программы "События" на канале "Украина".
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Источник:

Программа "События"

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