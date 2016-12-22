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Промоутер попавшегося на допинге Поветкина не верит в невиновность боксера http://www.segodnya.ua/img/article/7821/13_main.1482418354.jpg http://www.segodnya.ua/img/article/7821/13_tn.1482418354.jpg Мир Команда россиянина пока не запрашивала вскрытие пробы "Б"

Промоутер попавшегося на допинге Поветкина не верит в невиновность боксера

Сегодня, 16:52

Команда россиянина пока не запрашивала вскрытие пробы "Б"

Александр Поветкин. Фото ИТАР-ТАСС
Александр Поветкин. Фото ИТАР-ТАСС

Руководитель компании "Мир бокса" Андрей Рябинский, представляющий интересы российского боксера Александра Поветкина, выразил уверенность, что допинг-проба "Б" россиянина покажет аналогичный результат.

- Мы сейчас начнем с WBC списываться, – сказал Рябинский. – Совет тоже начнет расследование. И скоро будем вскрывать пробу "Б", хотя с вероятностью 99% она покажет похожий результат. От вскрытия пробы "Б" мы ничего особенного не ожидаем. Мы ожидаем результата от других тестов. Пока не запрашивали вскрытие пробы, но в течение двух дней мы это сделаем. Результат тогда будет где-то до конца года.

Ранее в Ассоциации по добровольному тестированию на допинг (VADA) сообщили, что запросов на вскрытие пробы "Б" от команды Поветкина не поступало, но организация будет готова провести процедуру до конца нынешнего года.

Напомним, 17 декабря Поветкин должен был встретиться с канадцем Бермейном Стиверном, однако в день поединка стало известно о положительной допинг-пробе российского боксера. После этого команда канадца приняла решение отказаться от боя. В итоге Поветкин встретился с французом Йоанном Дюопа, отправив того в нокаут.

Решение по допинговому делу Поветкина будет принято в 2017 году.
бокс, допинг, Александр Поветкин

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Источник:

Sportbox

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