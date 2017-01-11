Прощальная речь Обамы: "Да, мы можем! Да, мы смогли!" (видео)

Во вторник вечером в конгресс-центре "Маккор­мик-Плейс" в Чикаго, откуда 44-й президент США Барак Обама начал свою избирательную кампанию в 2008 году, он выступил с последним в качестве главы государства обращением к американцам, в котором подвел итоги своего 8-летнего правления. Выступал Обама перед 20 тысячами соратников, которые весьма тепло его принимали. Под конец речи первый темнокожий президент Америки даже не смог сдержать слез.

По мнению Обамы, он был неплохим президентом. "Если бы я сказал вам восемь лет назад, что Америка победит рецессию, что мы откроем новую страницу отношений с кубинским народом, положим конец иранской ядерной программе без единого выстрела, расправимся с вдохновителем атак 11 сентября… Если бы я сказал вам обо всем этом, вы ответили бы, что мы метим слишком высоко. Но мы все это сделали. Америка стала сильнее и безопаснее, чем когда мы начинали, — заявил Обама. — Я прошу вас поверить, что принести перемены — не в моих силах, а в ваших. Да, мы можем! Да, мы смогли! Спасибо вам всем, храни вас Бог".

Обама указал и на проблемы, с которыми передает США 20 января Дональду Трампу. Он назвал расизм и экономическое неравенство одними из главных угроз для демократии в США. Еще одной угрозой для демократического устройства Америки Обама считает тенденциозный подбор фактов политиками, когда мнения не основаны на "некоторых общих исходных фактах". В качестве примера подобной ситуации он привел проблему изменения климата, над которой активно работала администрация Обамы и к которой демонстративно равнодушен Трамп. Уходящий президент США также напомнил об угрозе для мирового порядка, основанного на соблюдении законов и прав человека, со стороны религиозных фанатиков и зарубежных автократий. "Соперники, такие как Россия и Китай, не смогут достичь такого же влияния, если только мы не оставим то, во что верим, и не превратимся в еще одну большую страну, которая задирает маленьких соседей", — подчеркнул Обама.

Кстати, темнокожий американский президент уходит в историю, успевая ввести новый пакет санкций против Москвы. В верхнюю палату Конгресса США во вторник демократы Бен Кардин и Роберт Менендес, а также республиканцы Джон Маккейн и Марко Рубио внесли законопроект о введении дополнительных санкций в отношении РФ. Теперь уже из-за кибератак во время президентской избирательной кампании. По данным агентства Reuters, законопроект предусматривает "масштабное" введение персональных санкций против людей, вовлеченных в деятельность, подрывающую кибербезопасность общественной и частной инфраструктуры и демократических институтов, а также тех, кто им помогает.

Тиллерсон и Трамп — за дружбу с РФ

Сегодня в Вашингтоне в Сенате прошли слушания по обсуждению кандидатуры экс-главы Exxon Mobil Рекса Тиллерсона на пост госсекретаря, а в Нью-Йорке, в Trump Tower, впервые после избрания президентом Дональд Трамп отвечал на вопросы журналистов. Оба политика не сделали резких заявлений в сторону РФ. Миллиардер предложил дать шанс Владимиру Путину на нормализацию отношений с США: "Я не знаю, удастся ли мне поладить с Владимиром Путиным. Я надеюсь, я смогу. Но есть большая вероятность, что я не смогу. Если Путину нравится Дональд Трамп, я считаю, что это актив, а не обязательство, поскольку у нас ужасные отношения с Россией". А Тиллерсон заявил: "Россия необязательно должна во всем быть нашим противником, в чем-то мы можем быть и партнерами. Россия сейчас является недружественным противником США. Я не хотел бы, чтобы она перешла в категорию врагов".