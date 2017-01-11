Горячая новость
A01A786E-413F-4991-BA3B-D0BE3E43BC47 Сделать стартовой
УКР
Главная Мировые новости
Прощальная речь Обамы: "Да, мы можем! Да, мы смогли!" (видео) http://www.segodnya.ua/img/article/7874/31_main.1484167459.jpg http://www.segodnya.ua/img/article/7874/31_tn.1484167459.jpg Мир Уходящий президент США призвал новую власть не расслабляться в отношении РФ и КНР

Прощальная речь Обамы: "Да, мы можем! Да, мы смогли!" (видео)

Сегодня, 22:40

Уходящий президент США призвал новую власть не расслабляться в отношении РФ и КНР

Обама обратился с трибуны к жене Мишель: «Я горжусь тобой. Вся страна гордится». Фото AFP
Обама обратился с трибуны к жене Мишель: «Я горжусь тобой. Вся страна гордится». Фото AFP

Во вторник вечером в конгресс-центре "Маккор­мик-Плейс" в Чикаго, откуда 44-й президент США Барак Обама начал свою избирательную кампанию в 2008 году, он выступил с последним в качестве главы государства обращением к американцам, в котором подвел итоги своего 8-летнего правления. Выступал Обама перед 20 тысячами соратников, которые весьма тепло его принимали. Под конец речи первый темнокожий президент Америки даже не смог сдержать слез.

По мнению Обамы, он был неплохим президентом. "Если бы я сказал вам восемь лет назад, что Америка победит рецессию, что мы откроем новую страницу отношений с кубинским народом, положим конец иранской ядерной программе без единого выстрела, расправимся с вдохновителем атак 11 сентября… Если бы я сказал вам обо всем этом, вы ответили бы, что мы метим слишком высоко. Но мы все это сделали. Америка стала сильнее и безопаснее, чем когда мы начинали, — заявил Обама. — Я прошу вас поверить, что принести перемены — не в моих силах, а в ваших. Да, мы можем! Да, мы смогли! Спасибо вам всем, храни вас Бог".

Обама указал и на проблемы, с которыми передает США 20 января Дональду Трампу. Он назвал расизм и экономическое неравенство одними из главных угроз для демократии в США. Еще одной угрозой для демократического устройства Америки Обама считает тенденциозный подбор фактов политиками, когда мнения не основаны на "некоторых общих исходных фактах". В качестве примера подобной ситуации он привел проблему изменения климата, над которой активно работала администрация Обамы и к которой демонстративно равнодушен Трамп. Уходящий президент США также напомнил об угрозе для мирового порядка, основанного на соблюдении законов и прав человека, со стороны религиозных фанатиков и зарубежных автократий. "Соперники, такие как Россия и Китай, не смогут достичь такого же влияния, если только мы не оставим то, во что верим, и не превратимся в еще одну большую страну, которая задирает маленьких соседей", — подчеркнул Обама.

Кстати, темнокожий американский президент уходит в историю, успевая ввести новый пакет санкций против Москвы. В верхнюю палату Конгресса США во вторник демократы Бен Кардин и Роберт Менендес, а также республиканцы Джон Маккейн и Марко Рубио внесли законопроект о введении дополнительных санкций в отношении РФ. Теперь уже из-за кибератак во время президентской избирательной кампании. По данным агентства Reuters, законопроект предусматривает "масштабное" введение персональных санкций против людей, вовлеченных в деятельность, подрывающую кибербезопасность общественной и частной инфраструктуры и демократических институтов, а также тех, кто им помогает.

Тиллерсон и Трамп — за дружбу с РФ

Сегодня в Вашингтоне в Сенате прошли слушания по обсуждению кандидатуры экс-главы Exxon Mobil Рекса Тиллерсона на пост госсекретаря, а в Нью-Йорке, в Trump Tower, впервые после избрания президентом Дональд Трамп отвечал на вопросы журналистов. Оба политика не сделали резких заявлений в сторону РФ. Миллиардер предложил дать шанс Владимиру Путину на нормализацию отношений с США: "Я не знаю, удастся ли мне поладить с Владимиром Путиным. Я надеюсь, я смогу. Но есть большая вероятность, что я не смогу. Если Путину нравится Дональд Трамп, я считаю, что это актив, а не обязательство, поскольку у нас ужасные отношения с Россией". А Тиллерсон заявил: "Россия необязательно должна во всем быть нашим противником, в чем-то мы можем быть и партнерами. Россия сейчас является недружественным противником США. Я не хотел бы, чтобы она перешла в категорию врагов".
россия, видео, США, Обама, трамп, санкции

Вы сейчас просматриваете новость "Прощальная речь Обамы: "Да, мы можем! Да, мы смогли!" (видео)". Другие Мировые новости смотрите в блоке "Последние новости"

Автор:

Ирина Ковальчук

Источник:

"Сегодня"

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Политика

Рекс Тиллерсон. Фото: AFP

США никогда не признают вхождение Крыма в состав РФ без одобрения народа Украины - Тиллерсон

Сегодня, 22:12

Кандидат на пост госсекретаря США отметил, что США не намерена признавать вхождение Крыма в состав России

Мир

Барак Обама. Фото: AFP

Прощальный "твит" Обамы стал самым популярным на его странице

Сегодня, 21:50

"Твитом" поделились более полумиллиона пользователей.

Мир

Дональд Трамп. Фото: AFP

Трамп: "кнопки перезагрузки" в отношениях с РФ нет

Сегодня, 21:18

По мнению избранного президента США, "все страны будут уважать нас гораздо больше, чем при предыдущих администрациях"

Мир

Мексиканский песо. Фото: forexposting.ru

Мексиканский песо обновил рекордный минимум на фоне выступления Трампа

Сегодня, 20:13

В ходе предвыборной кампании Трамп призывал к введению спецпошлин на экспорт товаров из Мексики

Мир

Родные поддержали Обаму. Фото: AFP

Стало известно, почему дочь Обамы пропустила прощальную речь отца

Сегодня, 18:57

Саша осталась в Вашингтоне, чтобы подготовиться к контрольной 

Мир

Дональд Трамп. Фото: AFP

Трамп: Если Путину нравится Дональд Трамп, то я считаю, что это актив

Сегодня, 18:54

Избранный президент США также прокомментировал хакерскую атаку на сервера Демократической партии

Мир

Рекс Тиллерсон. Фото из открытых источников

На действия России в Крыму нужно было ответить силой - Тиллерсон

Сегодня, 17:56

Он также подтвердил, что считает экономические санкции "сильным инструментом"

Мир

Трамп. Фото: AFP

Трамп опровергает какие-либо связи с Москвой: "Ни сделок, ни кредитов, вообще ничего"

Сегодня, 15:06

По словам избранного президента США, Россия никогда не пыталась оказывать на него влияние

Звезды

Мишель Обама с мужем и дочкой на прощальной речи. Фото: AFP

"Вы не услышите ничего столь убедительного и доброго еще долго": звезды восхитились речью Обамы

Сегодня, 14:16

Певица Нэнси Синатра, телеведущая Эллен ДеДженерес и актриса Вупи Голдберг поддержали президента США

Мир

Барак Обама не смог сдержать слез во время прощальной речи

Сегодня, 13:04

Президент США Барак Обама в своей прощальной речи призвал американцев защищать демократию, а в конце выступления не смог сдержать слез

Мода

Мишель Обама с мужем и дочкой на прощальной речи. Фото: AFP

Мишель Обама надела элегантное платье любимого дизайнера на прощальную речь мужа

Сегодня, 11:09

Она использовала идею многообразия при выборе нарядов для различных мероприятий

Мир

Дмитрий Песков, фото news-front.info

В Кремле жестко ответили на намерение Конгресса США ввести новые санкции против РФ

Сегодня, 11:30

По словам Пескова, такие решения нанесут дополнительный ущерб не только двухсторонним отношениям, но и глобальной экономике

Комментарии

осталось символов: 1000 Правила комментирования

Войдите или зарегистрируйтесь, используя ваш акаунт в социальной сети

Войдите, используя ваш акаунт
на сайте segodnya.ua

Для тех, кто регистрировался на сайте до 1 января 2016 года

code
Забыли пароль?
Вернуться к форме авторизации

Введите адрес электронной почты из вашей учетной записи. Система вышлет на него пароль.