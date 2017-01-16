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Прощальные санкции от Обамы: России – за Крым, Кубе — за мигрантов, Ирану — за поддержку Асада http://www.segodnya.ua/img/article/7884/17_main.1484502548.jpg http://www.segodnya.ua/img/article/7884/17_tn.1484502548.jpg Мир Лишь Судан получил от уходящего американского лидера приятный сюрприз 

Прощальные санкции от Обамы: России – за Крым, Кубе — за мигрантов, Ирану — за поддержку Асада

Сегодня, 07:30

Лишь Судан получил от уходящего американского лидера приятный сюрприз 

Трамп пообещал быстро не отменять санкции, продленные Обамой за неделю до ухода. Фото АFP
Трамп пообещал быстро не отменять санкции, продленные Обамой за неделю до ухода. Фото АFP

На прощание 44-й президент США Барак Обама закрепил минимум на год санкции против России, Ирана, Кубы, Ливии, Зимбабве и Венесуэлы. "Я продлеваю на один год режим экстренных мер", — говорится в документе за подписью Обамы, опубликованном на сайте Белого дома. В документе уточняется, что в отношении Москвы это связано с аннексией Крыма и ролью РФ в вооруженном конфликте на востоке Украины. Попавшим в список, который существует с марта 2014 года, был запрещен въезд в США, а их активы в стране заморожены. В ответ член Совета Федерации РФ Алексей Пушков написал в Twitter: "Продлив санкции против России, Обама показал, что так ничего и не понял. Весьма скоро экс-президент увидит свою политику порванной в клочья".

При этом в интервью американскому изданию Wall Street Journal избранный президент США Дональд Трамп заявил, что сохранит санкции в отношении России "по крайней мере на какое-то время". Для их отмены, по словам миллиардера, необходимо, чтобы Москва доказала свою пользу в борьбе с терроризмом, а также в достижении других целей, которые важны для США.

Каракас провинился тем, что в стране продолжают нарушаться права человека, сохраняются ограничения на свободу печати, а для подавления антиправительственных протестов применяется сила. Власти Венесуэлы назвали продление санкций агрессией, "вновь осуществленной президентом Бараком Обамой".

Тегеран, несмотря на подписанное 15 июля 2015 года соглашение по сокращению своей ядерной программы в обмен на отмену санкций, по мнению Обамы, одновременно вредит интересам США в других вопросах. "Определенные действия и политика правительства Ирана противоречат интересам США в регионе и продолжают представлять чрезвычайную угрозу нацбезопасности, внешней политике и экономике США, — говорится в письме Обамы Конгрессу США, которое сопровождает новое распоряжение о санкциях. — По этим причинам я счел необходимым продолжить режим чрезвычайной ситуации в отношении Ирана и оставить в силе всесторонние санкции против него в ответ на эту угрозу". В первую очередь Белый дом не устраивает поддержка Ираном режима в Сирии.

Причиной санкций против Гаваны (в частности, запрет на заход их судов в штатовские порты), с которой администрация Обамы восстановила дипотношения, кульминацией чему стал первый визит на Кубу американского лидера в прошлом марте, стала миграция из этой страны. "Я счел необходимым продлить действие режима чрезвычайной ситуации против Кубы, а также положения, связанные с урегулированием передвижения морских судов в отношении Кубы. Массовая миграция с Кубы угрожает безопасности США, представляя собой источник нестабильности в международных отношениях Штатов", — написал Обама все в том же письме Конгрессу.

Главный приз получил СуданИ лишь Судан получил от уходящего американского лидера приятный сюрприз — Барак Обама частично снял санкции против этой страны, направленные как на блокировку собственности представителей суданских властей, так и на замораживание некоторых сделок. Теперь, по словам Обамы, послабление в санкциях связано с "позитивными действиями" властей Судана.

Как написал американский лидер в письме на имя руководителей сената и палаты представителей конгресса США, он "пришел к выводу", что ситуация, приведшая к введению санкций в Судане, "изменилась за последние шесть месяцев благодаря позитивным действиям суданских властей". По словам Обамы, произошло заметное сокращение наступательной военной активности, укрепление мер по поддержанию перемирия в районах конфликта в Судане, а также предприняты шаги по улучшению гуманитарного доступа по
 всей стране.
россия, Иран, Куба, США, Путин, Обама, трамп, санкции

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Автор:

Ирина Ковальчук

Источник:

"Сегодня"

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