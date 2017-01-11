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Прощальный "твит" Обамы стал самым популярным на его странице http://www.segodnya.ua/img/article/7874/23_main.1484164207.jpg http://www.segodnya.ua/img/article/7874/23_tn.1484164207.jpg Мир "Твитом" поделились более полумиллиона пользователей.

Прощальный "твит" Обамы стал самым популярным на его странице

Сегодня, 21:50

"Твитом" поделились более полумиллиона пользователей.

Барак Обама. Фото: AFP
Барак Обама. Фото: AFP

Прощальное сообщение Барака Обамы на посту президента США стало самым популярным за время его президентства, передает "Радио Свобода". Отмечается, что "твитом" поделились более полумиллиона пользователей.

"Спасибо за все. Моя последняя просьба такое же, как и первое. Я прошу вас верить – не в мою способность что-то изменить, а в вашу", – написал Обама.



Как отмечает агентство Associated Press, до этого самым популярным был пост Обамы, опубликованный после легализации в США однополых браков. После инаугурации избранного президента Дональда Трампа, аккаунт главы государства перейдет в его распоряжение.

Как сообщалось, президент США Барак Обама во время прощальной речи на посту призвал американцев защищать демократию, а в конце выступления не смог сдержать слез .
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