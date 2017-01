Прощальный "твит" Обамы стал самым популярным на его странице

Прощальное сообщение Барака Обамы на посту президента США стало самым популярным за время его президентства, передает "Радио Свобода". Отмечается, что "твитом" поделились более полумиллиона пользователей.

"Спасибо за все. Моя последняя просьба такое же, как и первое. Я прошу вас верить – не в мою способность что-то изменить, а в вашу", – написал Обама.

Thank you for everything. My last ask is the same as my first. I'm asking you to believe—not in my ability to create change, but in yours.