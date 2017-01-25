Протестующие против политики Трампа активисты Greenpeace захватили башенный кран
Инцидент произошел рядом со старым зданием газеты The Washington Post
Несколько протестующих против политики Трампа активистов "Гринписа" забрались на башенный кран на северо-западе Вашингтона и привязали себя к нему.
Об этом сообщает телеканал Fox 5.
Как отмечается, инцидент произошел рядом со старым зданием газеты The Washington Post. Он вызвал задержки в движении транспорта.
Активисты также вывесили плакат с надписью Resist (англ. "сопротивляйся"). Об арестах и пострадавших пока не сообщается.
Ранее президент США Дональд Трамп раскритиковал участников протеста против него.
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