Протесты в мире: бунт охранников в тюрьме Парижа, 200 пострадавших в Венесуэле

В мире не утихают протестные настроения – одни требуют отставки президента страны, другие протестуют против закрытия учебного заведения американского миллиардера, а в Париже охранники вошли в роль заключенных и устроили бунт.

Столкновением с полицией завершились протесты и в Будапеште. Почти тысяча человек выступили против указа президента о закрытии университета Джорджа Сороса. Власти считают, что учреждение, которое существует на средства американского миллиардера, тайно влияет на политику страны. Студенты и преподаватели с этим не согласны и требуют не закрывать университет.

Во Франции охранники одной из тюрем Парижа устроили бунт: они жгли шины и установили баррикады. Протестующие требуют улучшить условия труда. Разгонять митингующих прибыл отряд полиции – задействовали слезоточивый газ.

В столице Венесуэлы продолжаются беспорядки. Сотни сторонников оппозиции выступили против действующего президента Николаса Мадуро. Они требуют его отставки. Во время акции начались столкновения с полицией. Демонстранты бросали коктейли Молотова и камни в стражей порядка, те ответили слезоточивым газом. В столкновениях пострадали около 200 человек.