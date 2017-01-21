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Противники Трампа сожгли лимузин во время погромов в Вашингтоне (фото,видео) http://www.segodnya.ua/img/article/7903/82_main.1484950916.png http://www.segodnya.ua/img/article/7903/82_tn.1484950916.png Мир Также демонстранты пытались прорваться к процессии у Белого дома

Противники Трампа сожгли лимузин во время погромов в Вашингтоне (фото,видео)

Сегодня, 00:27

Также демонстранты пытались прорваться к процессии у Белого дома

Противники Трампа сожгли лимузин во время погромов в Вашингтоне
Противники Трампа сожгли лимузин во время погромов в Вашингтоне

Акции протеста против Дональда Трампа стали более агрессивными, а на одной из них даже использовали взрывчатку, передает телеканал "112 Украина".

"Были попытки этой акции прорваться к самой процессии. Более агрессивный протест начался накануне парада. Полиция начала оттеснять этих протестующих... Первые этажи нескольких офисных зданий разрушены, побиты окна. Даже начали поджигать газетные киоски и использовать какую-то взрывчатку. Это было в одной части у Белого дома. Другие протесты – мирные", – сообщила журналистка Мирослава Гонгадзе.

Также в сети появились новые фото с акций протестов в Вашингтоне. На одном из кадров видно, что активисты сожгли лимузин во время митинга против инаугурации Дональда Трампа. 

Напомним, инаугурация президента США Дональда Трампа состоялась сегодня, 20 января 2017 г. Дональд Трамп и вице-президент Майкл Пенс были приведены к присяге.

Торжество состоялось в районе западного фасада Капитолия. На церемонии присутствовали семьи Трампа и Пенса, члены Конгресса, Верховного суда США, представители дипкорпуса и другие.
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