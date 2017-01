Противники Трампа сожгли лимузин во время погромов в Вашингтоне (фото,видео)

Акции протеста против Дональда Трампа стали более агрессивными, а на одной из них даже использовали взрывчатку, передает телеканал "112 Украина".

"Были попытки этой акции прорваться к самой процессии. Более агрессивный протест начался накануне парада. Полиция начала оттеснять этих протестующих... Первые этажи нескольких офисных зданий разрушены, побиты окна. Даже начали поджигать газетные киоски и использовать какую-то взрывчатку. Это было в одной части у Белого дома. Другие протесты – мирные", – сообщила журналистка Мирослава Гонгадзе.

Limo ablaze here in DC. pic.twitter.com/FOiew1Zgzb

Также в сети появились новые фото с акций протестов в Вашингтоне. На одном из кадров видно, что активисты сожгли лимузин во время митинга против инаугурации Дональда Трампа.

BREAKING NEWS: Anti Trump protests are continuing in Washington – demonstrators have set fire to a vehicle. pic.twitter.com/hzDJ1jNyyc