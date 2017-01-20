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Прямая трансляция инаугурации президента США Дональда Трампа (видео) http://www.segodnya.ua/img/article/7902/95_main.1484929669.jpg http://www.segodnya.ua/img/article/7902/95_tn.1484929669.jpg Мир В Вашингтоне началась церемония инаугурации президента США Дональда Трампа  

Прямая трансляция инаугурации президента США Дональда Трампа (видео)

Сегодня, 18:27

В Вашингтоне началась церемония инаугурации президента США Дональда Трампа

 


В Вашингтоне проходит инаугурация 45-го президента США Дональда Трампа. Она началась с посещения Белого дома новым главой государства и вице-президентом Майком Пенсом в сопровождении супруг.

 
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"Сегодня"

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