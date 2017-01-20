Прямая трансляция инаугурации президента США Дональда Трампа (видео)
В Вашингтоне началась церемония инаугурации президента США Дональда Трампа
В Вашингтоне проходит инаугурация 45-го президента США Дональда Трампа. Она началась с посещения Белого дома новым главой государства и вице-президентом Майком Пенсом в сопровождении супруг.
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