Прямая трансляция прощальной пресс-конференции Барака Обамы (видео)

Пресс-конференция 44-го президента США начнется в 2.15 по местному времени (21.15 по Киеву).



Напомним, свою прощальную речь Барак Обама произнес 11 января. В своей прощальной речи призвал американцев защищать демократию, а в конце выступления не смог сдержать слез.



