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Прямая трансляция прощальной пресс-конференции Барака Обамы (видео) http://www.segodnya.ua/img/article/7895/56_main.1484759180.jpg http://www.segodnya.ua/img/article/7895/56_tn.1484759180.jpg Мир Уходящий с поста президента США Барак Обама проведет свою итоговую пресс-конференцию

Прямая трансляция прощальной пресс-конференции Барака Обамы (видео)

Сегодня, 21:15

Уходящий с поста президента США Барак Обама проведет свою итоговую пресс-конференцию


Пресс-конференция 44-го президента США начнется в 2.15 по местному времени (21.15 по Киеву).

Напомним,  свою прощальную речь Барак Обама произнес 11 января. В своей прощальной речи призвал американцев защищать демократию, а в конце выступления не смог сдержать слез.
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