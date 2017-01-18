Прямая трансляция прощальной пресс-конференции Барака Обамы (видео)
Уходящий с поста президента США Барак Обама проведет свою итоговую пресс-конференцию
Пресс-конференция 44-го президента США начнется в 2.15 по местному времени (21.15 по Киеву).
Напомним, свою прощальную речь Барак Обама произнес 11 января. В своей прощальной речи призвал американцев защищать демократию, а в конце выступления не смог сдержать слез.
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