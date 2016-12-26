"ПСВ" хочет купить конкурента украинцу Александру Зинченко
Голландский клуб рассматривает вариант с покупкой полузащитника "Челси" Марко ван Гинкела
Спортивный директор "ПСВ" Марсель Брандс сообщил, что клуб заинтересован в покупке полузащитника "Челси" Марко ван Гинкела.
"Нужно обсудить это с "Челси". Да, он нам интересен, но нужно посмотреть, найдется ли для него место в команде. Надо связаться с "Челси" и выяснить детали, пока мы этого не делали", — сказал Брандс в эфире Omroepwest.
24-летний ван Гинкел выступал за "ПСВ" на правах аренды во второй половине прошлого сезона и забил 8 голов в 13 матчах чемпионата Нидерландов. Полузащитник не сумел пробиться в основу "Челси" и сейчас играет за молодежную команду "синих".
Напомним, что за "ПСВ" на правах аренды выступает украинский полузащитник "Манчестер Сити" Александр Зинченко.
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