"ПСВ" хочет купить конкурента украинцу Александру Зинченко

Спортивный директор "ПСВ" Марсель Брандс сообщил, что клуб заинтересован в покупке полузащитника "Челси" Марко ван Гинкела.

"Нужно обсудить это с "Челси". Да, он нам интересен, но нужно посмотреть, найдется ли для него место в команде. Надо связаться с "Челси" и выяснить детали, пока мы этого не делали", — сказал Брандс в эфире Omroepwest.

24-летний ван Гинкел выступал за "ПСВ" на правах аренды во второй половине прошлого сезона и забил 8 голов в 13 матчах чемпионата Нидерландов. Полузащитник не сумел пробиться в основу "Челси" и сейчас играет за молодежную команду "синих".

Напомним, что за "ПСВ" на правах аренды выступает украинский полузащитник "Манчестер Сити" Александр Зинченко.