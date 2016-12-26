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"ПСВ" хочет купить конкурента украинцу Александру Зинченко http://www.segodnya.ua/img/article/7829/79_main.1482699014.jpg http://www.segodnya.ua/img/article/7829/79_tn.1482699014.jpg Мир Голландский клуб рассматривает вариант с покупкой полузащитника "Челси" Марко ван Гинкела

"ПСВ" хочет купить конкурента украинцу Александру Зинченко

Вчера, 22:50

Голландский клуб рассматривает вариант с покупкой полузащитника "Челси" Марко ван Гинкела

Марко ван Гинкел. Фото Instagram
Марко ван Гинкел. Фото Instagram

Спортивный директор "ПСВ" Марсель Брандс сообщил, что клуб заинтересован в покупке полузащитника "Челси" Марко ван Гинкела.

"Нужно обсудить это с "Челси". Да, он нам интересен, но нужно посмотреть, найдется ли для него место в команде. Надо связаться с "Челси" и выяснить детали, пока мы этого не делали", — сказал Брандс в эфире Omroepwest.

24-летний ван Гинкел выступал за "ПСВ" на правах аренды во второй половине прошлого сезона и забил 8 голов в 13 матчах чемпионата Нидерландов. Полузащитник не сумел пробиться в основу "Челси" и сейчас играет за молодежную команду "синих".

Напомним, что за "ПСВ" на правах аренды выступает украинский полузащитник "Манчестер Сити" Александр Зинченко.
Манчестер Сити, ПСВ, Челси Лондон, Александр Зинченко

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Источник:

gazeta.ru

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